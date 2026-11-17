La Selección Argentina cierra el año ante Costa Rica en Córdoba, y con un marco diferente al de los últimos años. Luego de caer frente a Uruguay en una Bombonera con sectores cerrados ante la baja venta de entradas, los huecos en las tribunas volvieron a aparecer.

Salida de los equipos

Extraoficialmente se reportó una venta de entradas por debajo de las 20.000 localidades, lo que representa menos del 50% de la capacidad del Estadio Kempes. Durante la entonación del himno se percibió una muy baja convocatoria, pero el público llegó con el partido empezado y la platea Gasparini, que enfrenta a las cámaras de transmisión, quedó bastante más completa, aunque no llena.

"El hincha argentino es incondicional": el agradecimiento de la Selección tra su llegada a Córdoba

Desde Córdoba aseguraron que se repartieron entradas sin costo en el hotel que recibió a la delegación albiceleste, y también en las inmediaciones del Kempes.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la convocatoria en Argentina vs Uruguay

“La gente es incondicional a la Selección Argentina, sin dudas, sea el proceso que sea, el momento que sea, y va a seguir estando. En la ventana de septiembre hubo un partido que tampoco estuvo lleno el estadio, es una cuestión que la gente valora poder ir a una cancha o no, valora el gasto que tiene y eso es cuestión de cada uno, pero es incondicional”, había respondido Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido con Costa Rica.

Bombonera vs Uruguay

“Sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos van a estar, y aun así tenemos que demostrar que este nuevo proceso seguirá generando entusiasmo, y eso depende de nosotros. Agradecerle también a la gente que estuvo”, agregó el DT, dejando claro que el equipo también tendrá que hacer lo suyo.