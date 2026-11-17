La Selección Argentina cierra el año ante Costa Rica en Córdoba, y con un marco diferente al de los últimos años. Luego de caer frente a Uruguay en una Bombonera con sectores cerrados ante la baja venta de entradas, los huecos en las tribunas volvieron a aparecer.
Extraoficialmente se reportó una venta de entradas por debajo de las 20.000 localidades, lo que representa menos del 50% de la capacidad del Estadio Kempes. Durante la entonación del himno se percibió una muy baja convocatoria, pero el público llegó con el partido empezado y la platea Gasparini, que enfrenta a las cámaras de transmisión, quedó bastante más completa, aunque no llena.
"El hincha argentino es incondicional": el agradecimiento de la Selección tra su llegada a Córdoba
Desde Córdoba aseguraron que se repartieron entradas sin costo en el hotel que recibió a la delegación albiceleste, y también en las inmediaciones del Kempes.
Qué dijo Lionel Scaloni sobre la convocatoria en Argentina vs Uruguay
“La gente es incondicional a la Selección Argentina, sin dudas, sea el proceso que sea, el momento que sea, y va a seguir estando. En la ventana de septiembre hubo un partido que tampoco estuvo lleno el estadio, es una cuestión que la gente valora poder ir a una cancha o no, valora el gasto que tiene y eso es cuestión de cada uno, pero es incondicional”, había respondido Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido con Costa Rica.
“Sabemos que cuando las papas quemen y los necesitemos van a estar, y aun así tenemos que demostrar que este nuevo proceso seguirá generando entusiasmo, y eso depende de nosotros. Agradecerle también a la gente que estuvo”, agregó el DT, dejando claro que el equipo también tendrá que hacer lo suyo.