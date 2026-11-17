La Selección Argentina despide el año ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, y Emiliano “Dibu” Martínez regresa a la titularidad y también a la actividad tras un mes exacto sin jugar por la fractura de mandíbula que había sufrido en Chelsea vs Everton.
Lionel Scaloni pondría al Dibu a custodiar una defensa inédita con dos centrales zurdos, Lisandro Martínez y Facundo Medina, junto a los laterales Giay y Vega. Julián Álvarez y Nico Paz vuelven a ser la referencia ofensiva, esta vez con Prestianni desde el arranque y Maxi Perrone como tercer volante.
Argentina vs. Costa Rica, minuto a minuto del amistoso internacional
La formación de la Selección Argentina vs Costa Rica
Emiliano “Dibu” Martínez
Agustín Giay
Lisandro Martínez
Facundo Medina
Román Vega
Enzo Fernández
Alexis Mac Allister
Máximo Perrone
Nico Paz
Gianluca Prestianni
Julián Álvarez