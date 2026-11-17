La Selección Argentina despide el año ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, y Emiliano “Dibu” Martínez regresa a la titularidad y también a la actividad tras un mes exacto sin jugar por la fractura de mandíbula que había sufrido en Chelsea vs Everton.

Lionel Scaloni y Nico Paz

Lionel Scaloni pondría al Dibu a custodiar una defensa inédita con dos centrales zurdos, Lisandro Martínez y Facundo Medina, junto a los laterales Giay y Vega. Julián Álvarez y Nico Paz vuelven a ser la referencia ofensiva, esta vez con Prestianni desde el arranque y Maxi Perrone como tercer volante.

Argentina vs. Costa Rica, minuto a minuto del amistoso internacional

La formación de la Selección Argentina vs Costa Rica

Emiliano “Dibu” Martínez

Agustín Giay

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Román Vega

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Máximo Perrone

Nico Paz

Gianluca Prestianni

Julián Álvarez