La Selección Argentina le puso punto final a un 2026 cargado de emociones. Tras disputar su último partido del año frente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo de Lionel Scaloni ingresará en un extenso receso de selecciones.

Sin compromisos oficiales ni amistosos programados para lo que resta de noviembre y diciembre, el cuerpo técnico y los futbolistas cambiarán el chip hacia sus respectivos clubes.

En ese sentido, todos los fanáticos de la Scaloneta ya toman nota de cómo continúa el calendario internacional para el inicio de la nueva era argentina tras el retiro de Lionel Messi…

Baile inolvidable en Córdoba: Argentina cerró el año con un 7-0 histórico ante Costa Rica

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La próxima cita que marcará el regreso de la actividad para el combinado nacional será recién en marzo de 2027, cuando se abra la primera ventana oficial estipulada por el calendario FIFA.

Según el cronograma internacional, ese primer parón del próximo año se extenderá desde el 22 hasta el 30 de marzo. Durante esos días, cada selección contará con margen para disputar hasta dos partidos.

Si bien todavía resta la confirmación oficial de rivales, sedes y horarios por parte de la AFA, todo apunta a que la Albiceleste aprovechará esa fecha para jugar una serie de amistosos de preparación.

Argentina bailó a Costa Rica con un doblete de Julián

Más allá del reencuentro en marzo, el calendario internacional ya tiene marcadas otras fechas en las que volverá a reunirse el plantel argentino.

En junio, específicamente del 7 al 15, se llevará a cabo la segunda fecha FIFA del año, la cual será ideal para continuar sumando rodaje en esta etapa de recambio generacional.

Luego, entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, se disputará una doble fecha que será más extensa y que aparece como una de las más importantes del calendario, ya que se estima que la Conmebol podría dar inicio a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

La última ventana se disputará entre el 8 y el 16 de noviembre y servirá para cerrar el primer año completo de acción sin Lionel Messi.

FMZ