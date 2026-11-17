Con la satisfacción de haber cerrado el 2026 con una exhibición futbolística en el Estadio Mario Alberto Kempes, Lionel Scaloni tomó la palabra en conferencia de prensa tras el 7-0 frente a Costa Rica.

En un contexto marcado por el inicio de una nueva era tras el retiro de Lionel Messi y la reciente caída en el clásico ante Uruguay, el técnico hizo un balance integral del año, celebró la irrupción de las jóvenes figuras y no ocultó su fastidio por la desorganización del calendario internacional.

En primer lugar, el oriundo de Pujato valoró la identidad del equipo por encima de los resultados: "Lo primero que se me viene a la cabeza es estar satisfecho por haber hecho un buen trabajo, por haber intentado ser siempre protagonistas y ser siempre Argentina. Más allá de ganar o no, la Selección intentó tener una manera de jugar y eso nos llena de orgullo".

Baile inolvidable en Córdoba: Argentina cerró el año con un 7-0 histórico ante Costa Rica

El balance del año y el recuerdo del Mundial

Al hacer un repaso de un 2026 en el que la Albiceleste alcanzó la definición de la Copa del Mundo, Scaloni calificó el saldo como positivo y dejó en claro que el recambio ya está en marcha.

"Hemos competido, llegamos a la final del Mundial y dimos la cara. Hay veces que se gana y otras que no, como pasó en la final, pero el balance del año es positivo y comienza un nuevo reto a partir del 1 de enero", destacó.

Argentina 7 - 0 Costa Rica

Consultado sobre las postales que le deja el año, el DT recordó dos cruces mundialistas: "No soy mucho de mirar para atrás, pero si tuviera que dejar una imagen sería después de los partidos ante Egipto o Inglaterra, que fueron épicos. Seguramente el de Inglaterra fue mucho más emotivo por la sensación de sentirte lleno".

Además, se mostró conmovido por el apoyo del público en Córdoba y le envió un mensaje a los hinchas: "Quedé encantado con la gente y con el estado de la cancha. Cuando la Selección juega, todo el mundo se une y eso es lo mejor que tenemos ganado. Nos duele no haber podido traerles la Copa del Mundo, pero hemos generado que, aun sin ganar, se reconozca el trabajo".

Elogios a Nico Paz y la ilusión con los debutantes

Uno de los puntos más altos de la noche volvió a ser Nico Paz, autor de un doblete y conductor del equipo en esta nueva etapa. Scaloni destacó tanto su calidad técnica como su temperamento dentro del campo: "Creo que puede hacer mucho más. Da la sensación de ser un futbolista verdadero: cuando tiene que ser 'malo', choca, y cuando tiene que jugar, juega. Es joven todavía, pero jugó estos dos partidos muy bien, se hizo cargo y estamos ilusionados".

En esa línea, remarcó la importancia del juego colectivo como bandera del ciclo: "Nico tiene un montón de cosas, pero sabe que primero está el equipo y después lo individual. Si lo entendió el mejor de la historia, cómo no lo van a entender Nico, Franco (Mastantuono) o Julián (Álvarez)".

También tuvo palabras de respaldo para Mariano Troilo, quien sumó sus primeros minutos oficiales en la Mayor: "Estamos ilusionados con él, es uno de los chicos que venimos siguiendo y va a seguir creciendo. Hoy era un partido en el que quizá podía jugar de inicio, pero se dio que debute después. Dependerá de él seguir en esta sintonía; se lleva un debut que no se va a olvidar".

La emotiva despedida a Walter Samuel y el fastidio por el 2027

En el plano interno del cuerpo técnico, Scaloni se refirió a la salida de Walter Samuel, una baja sensible en su estructura de trabajo: "Es una pérdida importante más allá de lo táctico, porque ha sido una ayuda fundamental. No lo vamos a reemplazar, seguiremos con nuestra manera de ser". Y cerró con una reflexión personal sobre el vínculo que los une: "La pelota entra o no, pero lo más importante son los amigos; y si tenés que ganar o perder, que sea con ellos".

Por otro lado, el entrenador mostró su incomodidad ante la falta de confirmaciones oficiales de FIFA y CONMEBOL respecto a lo que viene para el seleccionado: "Veremos si en marzo hay amistosos o si arrancan las Eliminatorias, y qué formato van a tener. Está todo en el aire y eso no está bueno porque no podemos planificar mucho. Si no hay Eliminatorias, buscaremos rivales; a nosotros nos interesa jugar".

Por último, evitó entrar en polémicas ante unos dichos recientes de Unai Simón sobre el nivel de los seleccionados europeos y sudamericanos: "No lo escuché, es una opinión suya y es válida. No creo que lo diga con mala intención. Inglaterra es una gran selección a la cual nosotros le ganamos, pero son opiniones".

FMZ