La Selección Argentina cerró el 2026 con una fiesta total en Córdoba y las redes sociales no tardaron en hacerse eco del espectáculo. Tras la paliza por 7-0 frente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes, los fanáticos dejaron atrás el mal trago del clásico ante Uruguay y desataron una catarata de memes.

Si bien el funcionamiento colectivo del equipo de Lionel Scaloni y los dobletes de Julián Álvarez y Franco Mastantuono generaron todo tipo de elogios, hubo un nombre propio que acaparó absolutamente el centro de la escena digital: Nico Paz.

El talentoso mediocampista no solo aportó dos verdaderos golazos, sino que también se ganó el rótulo de "heredero" en esta nueva etapa sin Lionel Messi. Como era de esperarse, los usuarios lo convirtieron en tendencia y crearon todos tipos de memes y reacciones.

Los mejores memes y reacciones que dejó el partido

FMZ