La Fórmula 1 entra en su recta final y este jueves levanta el telón del antepenúltimo compromiso de la temporada 2026: el Gran Premio de Las Vegas.

Tras un breve receso, los motores volverán a rugir en Estados Unidos con la disputa de la primera sesión de prácticas libres, que marcará el inicio oficial de un fin de semana atípico por su cronograma nocturno.

En el exigente circuito callejero de Nevada, Franco Colapinto tendrá su primer contacto en pista con la flamante actualización en el turbocompresor de su Alpine, una evolución clave para buscar protagonismo en un trazado donde la velocidad punta y la potencia del impulsor juegan un papel determinante.

Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

Con una extensión de 6,201 kilómetros y un total de 17 curvas, el Las Vegas Strip Circuit se destaca por ser uno de los trazados urbanos más veloces de todo el calendario de la máxima categoría.

Además de las altas velocidades finales, uno de los mayores desafíos para los pilotos y las escuderías radica en las bajas temperaturas nocturnas del desierto de Nevada, un factor crítico que obliga a trabajar intensamente en el calentamiento y la gestión de los neumáticos durante los ensayos libres.

F1 en Las Vegas: espectáculo garantizado dentro y fuera de la pista

A qué hora es y por dónde ver las Prácticas Libres 1 de la Fórmula 1

Todos los pilotos, incluido el representante argentino, saldrán a girar este jueves 19 de noviembre a partir de las 21:30 horas (hora de Argentina) para completar los primeros 60 minutos de pruebas.

Más tarde, ya en la madrugada del viernes desde la 1:00 AM, se llevará a cabo la segunda tanda de entrenamientos.

Al igual que el resto de la temporada, toda la actividad del Gran Premio de Las Vegas se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de Fox Sports o vía streaming mediante Disney+.

FMZ