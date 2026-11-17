La Fórmula 1 se alista para cerrar su gira por el continente americano en la temporada 2026 con una de las citas más atractivas del calendario: el Gran Premio de Las Vegas. En la antesala de la actividad oficial en pista, Franco Colapinto analizó lo que viene para Alpine, con la mira puesta en dejar atrás las últimas presentaciones sin cosecha y regresar a la zona de puntos.

El corredor argentino destacó el atractivo particular que tiene el trazado callejero norteamericano y reconoció que la escudería llega con cuentas pendientes en cuanto a rendimiento puro. "En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso", expresó el pilarense en declaraciones difundidas por el sitio oficial de la escudería francesa.

Franco Colapinto reclamó un cambio estructural en Alpine para 2027: "Hay cosas fundamentales en las que hay que trabajar"

Las claves técnicas del trazado nocturno

Más allá del entorno icónico que rodea al evento, Colapinto puso el foco en las exigencias técnicas que impondrá la competencia en el estado de Nevada, donde el clima y la configuración aerodinámica jugarán un rol determinante.

"El circuito de Las Vegas es uno de los más interesantes de este deporte, y resulta muy especial poder competir a lo largo del famoso Las Vegas Strip", señaló el argentino, para luego detallar los puntos críticos a resolver junto a sus ingenieros: "Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango de funcionamiento óptimo será un objetivo clave. Además, al contar con rectas muy largas —especialmente con los coches de este año—, podría ser una carrera realmente emocionante".

Franco Colapinto

En esa misma línea, dejó en claro cuál será la premisa de trabajo desde el primer ensayo: "Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado".

El antecedente que ilusiona a Colappinto y el presente de Alpine

Para el equipo con base en Enstone, regresar a territorio estadounidense representa una oportunidad concreta de recuperación. La estadística de este 2026 respalda el optimismo: Alpine consiguió sumar unidades en las dos fechas previas disputadas en Estados Unidos, tanto en Miami como en Austin.

La necesidad de revertir la imagen obedece a lo ocurrido en la última fecha en Interlagos. En el Gran Premio de Brasil, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el 13° puesto luego de una partida complicada en la que cedió posiciones que, pese a su posterior recuperación, le impidieron escalar hasta el top ten. Justo detrás suyo finalizó su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en el 14° lugar.

En sintonía con el argentino, Gasly detalló su preparación en el simulador de la fábrica durante los últimos días y coincidió en la urgencia de redondear una actuación sólida: "Este fin de semana, nuestro objetivo es que todo encaje a lo largo de todas las sesiones y conseguir un buen resultado para el equipo, algo que sin duda necesitamos tras unas semanas complicadas".

Franco Colapinto

Días y horarios del GP de Las Vegas

La actividad oficial en el circuito callejero se desarrollará en horario nocturno para nuestro país, comenzando el jueves por la noche y culminando en la madrugada del domingo.

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2: 1 AM

Práctica Libre 3: 21.30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1 AM

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 1 AM

BP