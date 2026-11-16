Motor Honda: del éxito de Red Bull al fracaso de Aston Martin

Luego del GP de San Pablo, en Brasil quedó claro que lo poco que logró Aston Martin en lo que va de la temporada fue por la conjunción de un coche que es eficiente aerodinámicamente (aunque sólo en algunos circuitos) y un piloto con la experiencia de Fernando Alonso (bicampeón de F1) capaz de sacar rendimiento a las piedras. Y, si hay algo de lo que hoy se lamente Lawrence Stroll, CEO y copropietario de Aston Martin F1, seguramente es la decisión de contratar a Honda como proveedor de motor tras finalizar su contrato con Mercedes en 2025. Qué distinto hubiera sido para Aston Martin tener un AMR26 motorizado por Mercedes, con Alonso al volante.

Cifras Alarmantes

En lo que va de la temporada, el equipo sufrió 20 abandonos en 20 carreras debido mayormente a fallas de fiabilidad en la unidad de potencia: problemas hidráulicos, recalentamiento de los frenos, caja de cambios, motor eléctrico (MGU-K), batería, sistemas de refrigeración, etc., pero lo más alarmante es que Honda reconoció los problemas, pero no encuentra la solución.

Aston Martin

Luego del GP de Brasil, en el que Lance Stroll sufrió otro abandono, Shintaro Orihara, jefe de ingeniería en pista de Honda explicó que en México la falla se produjo en el MGU-K (motor eléctrico) pero en Brasil el problema estuvo en la refrigeración del sistema de recuperación de energía. Orihara dijo “Sabemos lo que pasó, pero no sabemos el motivo”, una declaración preocupante lanzada frente a los responsables de Aston Martin y al Director Ejecutivo de Honda, Toshiro Mibe, que a estas alturas no tiene argumentos para defender un motor que sentenció la temporada del equipo inglés.

Toshihiro Mibe

En Silverstone, sede de Aston Martin en Reino Unido, hay mucha tensión. Saben que la solución no llegará este año y los problemas actuales podrían comprometer el desarrollo del coche de 2027. Lawrence Stroll, que está atado a Honda con un contrato de 5 años (hasta 2030) ya está pensando en cambiar de motorista en 2028, dado que habría cláusulas de revisión y rendimiento que se lo permitirían si Honda no mejora el motor. Hasta tanto, tendrán que evolucionar el chasis y la aerodinámica del coche para hacerle frente a otro posible mal año junto al fabricante japonés, que tras la revisión por ADUO (3° y última del año) volverá a tener dos mejoras en el motor para 2027, con una ayuda adicional.

Del error de Honda al acierto de Red Bull

Honda se unió a Red Bull en 2019 y aunque en 2021 separaron caminos, los motores Honda le dieron a Red Bull 2 campeonatos de Constructores (2022 y 2023) y 4 títulos consecutivos de Pilotos (Verstappen 2021 a 2024). Entonces, ¿qué pasó con Honda que fue tan exitoso en Red Bull y años después hundió en el fracaso a Aston Martin? La respuesta es simple: Christian Horner, ex CEO de Red Bull, que capitalizó la retirada de Honda con una brillante estrategia, llevando a Bull a fabricar su propia unidad de potencia con gran parte del personal de Honda, mientras Honda desmantelaba la División de Motores de Fórmula 1 en Sakura, Japón.

Lawrence Stroll

Para poner en contexto, la Pandemia (2020) sumió en una crisis a muchos fabricantes, entre ellos Honda que decidió ponerle fin a la fabricación de motores para Fórmula 1, que consideraba muy costosa, para enfocarse en productos más rentables. En octubre de 2020 Honda comunicó a la FIA que se retiraba como motorista a fin de 2021, dejando a Red Bull sin proveedor para 2022. Ante el panorama, Horner vio una oportunidad única para convertir a Red Bull en motorista y cerró un acuerdo con Honda por el que el fabricante japonés le cedió los planos del motor (no la propiedad intelectual) y, con planos en mano y el acceso a la tecnología de Honda, sentó las bases de lo que hoy conocemos como Red Bull Power Trains (RBPT), división de motores y Red Bull Technologies (Software).

Fernando Alonso

Horner también aplicó una estrategia a largo plazo para asegurarse que su motor no tuviera competencia: presionó a la FIA para establecer un límite presupuestario y congelar el desarrollo de motores entre 2022 y 2025 (frenando su desarrollo), acordó con Honda que le adelantara el motor de 2022 a 2021 y que siguiera fabricando las unidades de potencia en su planta de Sakura (Japón), que serían enviadas a Milton Keynes, la planta de Red Bull en Reino Unido, ya ensambladas.

Oscar Piastri y Mark Webber, un final anunciado

En 2022 Red Bull había desarrollado el motor, anticipándose a la congelación e incorporado a su planta al personal especializado de Honda Racing Development que trabajaba en Milton Keynes incluido Masashi Yamamoto, director del Programa de Motores de F1 de Honda, responsable del exitoso motor que los llevó a ganar el 1° campeonato en 2021. Con esta jugada maestra Horner se aseguró que ningún fabricante pudiera mejorar las unidades de potencia, que Honda siguiera fabricando sus motores en Japón y ganó tiempo para poner en marcha su propio plan de fabricación, con una alianza que cerraría con Ford en 2025. Un negocio redondo para Red Bull por donde se lo mire.

Honda y su vuelta a la F1

Al finalizar la temporada 2021 Honda se enfocó en la fabricación de otros productos, más rentables y desmanteló la División de Motores de F1 en Sakura, en la creencia que no volvería a la F1, puesto que, salvo el éxito en Red Bull, venía de un fracaso en McLaren que pudo remontar en 2017 y otro antes cuando tuvo que vender su equipo propio de F1. Pero tras el auge de la Fórmula 1 y el incremento en las ganancias por la gestión de Liberty Media, Honda decidió reingresar al mercado como proveedor de motor de Aston Martin en 2026. Pero no tuvieron en cuenta que habían reasignado a los ingenieros especializados en motores de F1 a otras áreas, por lo que no contaban con el personal adecuado y el resultado fue un motor deficiente, que no se adaptó a las normativas y tuvo muchos problemas de fiabilidad.

Aston Martin en la F1 2026

A lo largo de 2026 Aston Martin sufrió incontables fallas en las unidades de potencia Honda y abandonos que lo dejaron en el fondo de la tabla, siendo uno de los equipos que más presupuesto tiene, además de un increíble plantel de ingenieros de alto nivel y un centro con tecnología de avanzada que incluye un moderno túnel de viento para desarrollar los coches.

En este momento, Honda está intentando una reestructuración en fábrica, para responder a Aston Martin, buscando devolver a sus antiguos puestos de trabajo a ingenieros especializados que removió de su cargo y está haciendo cambios en su estructura reemplazando a ejecutivos de alto rango, incluido el Presidente de Honda Racing Corporation (HRC) Koji Watanabe, que dejará su cargo a fin de la presente temporada y será reemplazado por Keichi Yasuda. También el jefe de unidades de potencia, Tetsuchi Kakuda fue reemplazado en octubre pasado por Yoichiro Fukao y en Aston Martin ya habían rodado cabezas, la primera Andy Cowell, que venía como el gurú de los motores luego de trabajar años en Mercedes.

Faltan 3 carreras para el cierre de temporada, asumiendo que Qatar y Abu Dhabi se realicen y en la que sigue, Las Vegas, el AMR26 se enfrentará a otro desafío, puesto que es un circuito callejero que exige motor (largas rectas a fondo a más de 340 km/h) y somete a los sistemas híbridos a mucha presión.

NZ