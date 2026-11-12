Finalmente Racing Bulls anunció la tan esperada confirmación de Liam Lawson para la temporada 2027, que seguirá junto a su actual compañero Arvid Lindblad. La continuidad del piloto neozelandés se había puesto en duda, tras un flojo arranque de temporada y el equipo comenzaba a considerar una alternativa para su asiento. Sin embargo, Lawson dio un vuelco total, elevando notablemente su rendimiento, lo que obligó a Red Bull a replantear el escenario y evaluar su permanencia en el equipo.

Qué pasó con Liam Lawson

Lawson comenzó a correr en Racing Bulls F1 en las últimas carreras de 2024 tras el despido de Daniel Ricciardo en Singapur, en las que mostró su potencial y un agresivo estilo de conducción que le valieron la titularidad en el equipo principal para la siguiente temporada. Lawson ocupó el asiento que dejó Checo Pérez y la dupla Verstappen-Lawson pareció prometedora, pero tras sólo 2 carreras, la impaciencia de Red Bull por resultados hizo que lo devolvieran al 2° equipo de la marca.

Liam Lawson

El piloto tuvo que asimilar el duro golpe que significó estar junto a Verstappen en Red Bull y, de buenas a primeras, volver al equipo B, una situación que se reflejó en su performance. Pero pronto fue evidente que Lawson estaba más a gusto en Racing Bulls, mejoró su rendimiento y lo renovaron para la siguiente temporada. La otra razón fue que se venían las nuevas regulaciones y al equipo le convenía contar con un piloto que conociera la estructura y la operatividad, ya que a su lado iba a estar un novato.

Esteban Ocon y su abrupta salida de la Fórmula 1

La temporada 2026 no arrancó como esperaba y su rendimiento estaba por debajo de Arvid Lindblad, el novato que había tomado el asiento de Hadjar tras su ascenso a Red Bull. Esta situación dio lugar a rumores sobre su reemplazo y ahí es donde entra en escena Nikola Tsolov, un joven talento de la Academia de Red Bull que estaba haciendo las cosas bien en la Fórmula 2. Sin embargo, con el correr de las fechas, el neozelandés mejoró, comenzó a entrar regularmente en la Q3 y a sumar valiosos puntos para el equipo, un panorama que puso a Racing Bulls en una encrucijada.

El dilema de Racing Bulls

Racing Bulls, originalmente Toro Rosso, que debutó en F1 en 2006 tras la compra de Minardi (equipo de Faenza, Italia) nació como equipo-escuela para que los jóvenes talentos de la Academia de Red Bull pudieran completar su desarrollo, lo que generaba la obligación de ascender pilotos con cierta regularidad, como ocurrió con Isack Hadjar o Arvid Lindblad. De allí salieron muchos de los pilotos que aún corren en F1 como Max Verstappen, Pierre Gasly, Alex Albon, Carlos Sainz y el mismo Lawson, y otros que ya están retirados o que corren en otras categorías como Christian Klien, Vitantonio Liuzzi, Daniil Kvyat (actual piloto de simulador de Alpine), Sebastien Buemi y Brendon Hartley (actuales compañeros de Ryo Hirakawa en el WEC, con Toyota), Jean-Eric Vergne (piloto de Fórmula E), Scott Speed y Sebastian Vettel, tetracampeón con Red Bull (2010-2013).

Liam Lawson

De los pilotos de la Academia Red Bull, Nikola Tsolov, que destaca en la F2 (2° en el campeonato), era el siguiente para ascender a la F1, pero el repunte de Liam Lawson puso a Racing Bulls en una disyuntiva: continuar con un piloto que rendía muy bien o ser fiel a la política del equipo y darle una oportunidad a un novato. Sin embargo, tras arduas deliberaciones en las que opinaron los responsables del equipo y directivos de Red Bull, se decidió renovar a Lawson y fichar a Tsolov como reserva para ambos equipos, Red Bull y Racing Bulls, donde podrá completar su formación con un programa de entrenamiento que incluye test, prácticas libres y muchas horas de simulador.

Por qué Lawson se queda en Racing Bulls

En la segunda mitad de temporada, Liam Lawson se mostró como un piloto más seguro y sólido, y su nivel de rendimiento fue clave para que Racing Bulls lograra la 5° posición en el Campeonato de Constructores, que el piloto aseguró en Brasil. Este lugar en la tabla no sólo le garantiza al equipo entre 85 y 90 millones de dólares a fin de año en concepto de premios, sino una mayor exposición que atraerá el interés de potenciales patrocinadores y aumentará su valuación. En 2024, Racing Bulls valía 1.200 millones de dólares y en 2026 recibió una oferta (que rechazaron) de 3 mil millones de dólares, proveniente de un fondo de inversión de Abu Dhabi.

Liam Lawson

Como se ve, el logro de Liam Lawson no se limitó a sumar puntos (89 sobre 38 de Lindblad), sino que puso al equipo a la altura de los mejores y eso Red Bull no lo pudo desconocer. Excluirlo de la alineación 2027 hubiera sido repetir el error que cometieron con Alex Albon en 2020 o Checo Pérez en 2024, cuando los despidieron mientras rendían bien y sumaban para el equipo. Hoy Lawson, que está en su mejor versión, es el mejor piloto de la zona media de la parrilla.

La opinión de Mekies y Permane

El actual director de Red Bull, Laurent Mekies (ex Racing Bulls), que asumió tras el despido de Christian Horner, expresó su opinión sobre Lawson luego de que el piloto reemplazara a Hadjar por una lesión en la muñeca: “Ha hecho un trabajo excelente con nosotros en las 3 carreras en las que sustituyó a uno de nuestros pilotos, en un increíble contraste comparado con su experiencia hace 1 año con nosotros… lo que demostró el pasado fin de semana (Brasil) es la representación de su excelente rendimiento”. Respecto a la demora en la renovación, Permane había dicho: “Sé que es frustrante para nuestros pilotos y para todos los demás, pero queremos hacer las cosas bien y estoy seguro de que cuando lo anunciemos en las próximas semanas, todos estarán contentos”.

Y así fue, todos contentos: Liam Lawson se queda en Racing Bulls y Nikola Tsolov también. Veremos qué les depara la siguiente temporada.