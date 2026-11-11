Esteban Ocon y su abrupta salida de la Fórmula 1 

Hay un dicho popular que dice ‘hazte la fama y échate a dormir’ y si hay alguien que lo siguió al pie de la letra es Esteban Ocon. El piloto francés creó a su alrededor la imagen de una persona conflictiva y muy agresiva en la pista, por la que fue muy criticado incluso por sus propios compañeros. Ocon, que comenzó su carrera en 2015, trabajó junto a Pascal Wehrlein, Checo Pérez, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Pierre Gasly y Oliver Bearman.

El comienzo del fin

En el GP de México (31 de octubre-1° de noviembre), Ocon se disponía a descontar otro fin de semana con Haas, puesto que le habían comunicado que no sería renovado para 2027. El viernes realizó la FP1, primera sesión de entrenamientos libres y cerró la jornada con la FP2, en la que tuvo un cruce con su ingeniera de pista Laura Mueller a quien no trató con respeto, según las versiones que llegaban del entorno de Haas, por diferencias con el plan de trabajo (long run, compuestos, combustible, set up, etc.).

Esteban Ocon

El sábado por la mañana cuando los equipos se preparaban para la FP3, el paddock se sorprendió al ver personal del garaje de Ocon retirando su gráfica y colocando la de Ryo Hirakawa con el número 50. Un poco antes, Haas había comunicado a la FIA la decisión de apartar a Ocon del resto de la temporada, que luego informó a los equipos. Una salida repentina que tiene algunos precedentes: el reemplazo de Logan Sargeant por Franco Colapinto en Williams a mitad de 2024, el de Jack Doohan, también por Colapinto en Alpine a mediados de 2025 y el de Ocon por Jack Doohan en Alpine, en Abu Dhabi 2024, una salida anticipada puesto Doohan tomaría su lugar en 2025.

Ryo Hirakawa

El comunicado de Haas fue breve: “El piloto de reserva del equipo TGR Haas F1, Ryo Hirakawa reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del GP Ciudad de México este fin de semana. Ryo participó en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes, su tercera salida a pista en práctica libre esta temporada, conduciendo el VF-26 terminando 15 en la general. El piloto japonés formará dupla con su compañero de equipo Ollie Bearman en la práctica final, la clasificación del sábado y el GP de 71 vueltas el domingo, que marcará el debut de Ryo en una carrera de F1”.

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Su reemplazo, Ryo Hirakawa es un piloto con mucha experiencia y un increíble palmarés en el Motorsport, que ingresó como reserva en Haas por Toyota, socio técnico y patrocinador principal (TGR, Toyota Gazoo Racing), que apoya su carrera desde el Kart. Actualmente Hirakawa es piloto oficial de Toyota en el WEC, donde defendió el campeonato en Italia, motivo por el que no pudo estar en Brasil y obligó a Haas a adelantar el debut de Rafael Cámara quien, como Bearman, es piloto de la Academia Ferrari.

Lo que dice Ocon

Luego del entredicho en la FP2, Haas citó a Ocon para una reunión el viernes por la noche tras la FP2, en la que estuvieron Ayao Komatsu (director del equipo) y Laura Mueller y por lo que trascendió, la conversación habría llegado a un nivel de discusión tal que hasta se habló de algún tipo de agresión física, que nunca se comprobó. Lo cierto es que excluyó de inmediato a Ocon del GP de México y del resto de la temporada, de la que igual se iba a ir tras la última carrera en Abu Dhabi.

Ayao Komatsu

Viendo los comentarios en los medios, Esteban Ocon decidió hacer un descargo y posteó: “…Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas… rechazo cualquier alegación que sugiera que se utilizó violencia física…condeno enérgicamente la violencia en todas sus formas y creo que los desacuerdos deben manejarse con profesionalismo y respeto…solicito que se evite la especulación, mientras se aborda el asunto. Se comunicará más en el momento oportuno”.

La fama lo precede

El piloto francés nacido en 1996 como Esteban José-Pierre Ocon-Khelfane, hijo de madre argelina y padre francés, se inició en el Karting a los 8 años y tras una década en la F1, estaba a punto de disputar en México el GP N°199. Pero su carrera terminó abruptamente, dando por cierto un estigma que lo persigue desde sus comienzos: la de ser una persona conflictiva y un mal compañero: no se llevó bien con Checo Pérez, ni con Fernando Alonso, tampoco con Pierre Gasly, amigo de la infancia, con quien casi no se habla.

Su carrera en las grandes ligas arrancó en 2015 cuando Toto Wolff, su mentor y manager, que lo había apoyado en las categorías inferiores, lo incluyó en el Programa de Desarrollo de Pilotos de Mercedes, y lo puso como piloto de pruebas de Mercedes para el DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). En 2016, mientras era reserva de Lotus F1, Wolff lo ubicó en Manor Racing F1 (antes Virgin y Marussia) en reemplazo de Ryo Haryanto donde corrió junto al piloto alemán Pascal Wehrlein (se acaba de coronar bicampeón de Fórmula E 2026 con Porsche). Pero Manor desapareció de la F1 en 2017 por problemas financieros.

Esteban Ocon

A través de Mercedes, Esteban Ocon recaló en Force India, del empresario indio Vijay Mallya, al que Mercedes proveía motores, donde corrió entre 2017 y 2018 junto a Sergio Checo Pérez, con quien mantuvo una feroz rivalidad, llegando a tener enfrentamientos en pista que a menudo terminaban mal (Bélgica 2017 se tocaron a 300 km/h y terminaron contra el muro). En 2018 Force India quebró y el consorcio de acreedores liderado por Lawrence Stroll tomó el control del equipo y no renovó a Ocon.

Toto Wolff salió al rescate de su protegido y lo fichó como reserva de Mercedes F1 para 2019 y en 2020 ya era titular en Renault F1 (hoy Alpine) donde corrió con el australiano Daniel Ricciardo, que a final de temporada se iría a McLaren. En 2021, tras cambiar la denominación a Alpine, tuvo como compañero a Fernando Alonso, que había vuelto a la F1 tras un impasse y que dejó Alpine para ir a Aston Martin para la temporada 2023, poniendo en evidencia la agresividad con la que Ocon salía a pista, recordando los incidentes de Hungría y Brasil 2022, donde llegaron a tocarse.

Esteban Ocon

Para 2023 Ocon seguía en Alpine, pero junto a Pierre Gasly, que venía de Alpha Tauri (ahora Racing Bulls) con quien lo unía una amistad desde el Kart, que se quebró luego de varios encontronazos en pista, si bien compartieron un podio en el caótico GP de Brasil 2024. Finalmente, la conducta de Ocon hizo insostenible su permanencia en Alpine, que no lo renovó para 2025, pero fue fichado por Haas, que acababa de despedir a Kevin Magnussen.

En 2026, tras su salida de Haas y sin plazas disponibles, el futuro de Ocon es incierto ya que hasta ahora ningún equipo manifestó interés en ficharlo. Sin embargo, un rumor lo liga a Aston Martin como reserva por la amistad que el francés tiene con Lance Stroll, hijo de Lawrence Stroll, CEO y copropietario del equipo. Por ahora se cree que está en su casa de Ginebra, Suiza, donde reside desde 2022. Seguramente antes de que finalice la temporada se sabrá si el incidente en Haas puso fin a su carrera en la F1 o todavía tiene chances de permanecer en la máxima categoría del deporte motor.