GP de Brasil: Norris ganó, Mercedes fue campeón, doblete de Red Bull y Colapinto decepcionado con el A526

El GP Ciudad de San Pablo, conocido como GP de Brasil, volvió a poner frente a la Fórmula 1 un escenario caótico, debido a las condiciones climáticas, pero proporcionó un espectáculo sumamente entretenido. La lluvia hizo lo suyo y la clasificación arrojó un resultado inesperado con 9 equipos diferentes en las 5 primeras filas y cambios de estrategia el domingo. La mayoría de los equipos tuvo problemas, sobre todo con los neumáticos para lluvia, con los que no se había corrido durante la temporada.

Gran Premio de Brasil

Por primera vez Mercedes no tuvo a alguno de sus pilotos en el podio, pero se alzó con la Copa de Constructores, la 9° en la historia del equipo alemán y lo festejó con todo el equipo luego de la entrega de trofeos. McLaren mejoró el coche que Norris maximizó, Red Bull brilló con sus dos pilotos y Verstappen volvió a demostrar por qué es el mejor de la parrilla. Ferrari decepcionó con un SF26 irregular con problemas de fiabilidad, Racing Bulls volvió a sumar con Lawson y Audi se acercó más a Haas con el punto que consiguió Hulkenberg tras adelantar a Lindblad.

La carrera

En la previa la FIA confirmó las penalizaciones por cambio de motor y/o componentes, a Russell, Leclerc, Verstappen y Hamilton mientras que Bortoleto y Lindblad largaron desde el pitlane por cambios en los coches bajo parque cerrado (entre la clasificación y la carrera). Lando Norris, el que mejor capitalizó las mejoras de McLaren, logró la pole y se quedó con la victoria (la 2° consecutiva en Brasil), acercando a McLaren al 3° puesto en Constructores que perdió ante Red Bull. Norris, que había largado mal, perdió la punta con Antonelli y Lawson, pero tras el undercut a Antonelli recuperó la punta que sostuvo hasta el final. Oscar Piastri, que volvió a quedar fuera de la Q3, terminó 6° luego de luchar varias vueltas detrás de Lawson, que ofreció una férrea defensa.

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El equipo austríaco no se quedó atrás y terminó con un doblete el podio, Max Verstappen e Isack Hadjar, con otra magistral remontada del neerlandés que avanzó 10 posiciones en la largada desde el puesto 21. Con este resultado Verstappen afianza el 2° puesto en el campeonato de pilotos. George Russell y Kimi Antonelli (flamante campeón), que terminaron detrás de los Red Bull, no estuvieron cómodos con el coche, se quejaron de la suspensión, la dirección y el comportamiento con neumáticos para lluvia, además de protagonizar un par de incidentes.

Antonelli se despistó en la vuelta de formación, yéndose totalmente al pasto bajo la lluvia, pero lo pudo sacar (dijo que la dirección no estaba bien) y Russell, tras la parada para colocar Intermedios cuando la lluvia se intensificó, salió del pitlane con los neumáticos fríos, patinó e hizo un trompo que lo dejó al revés en la pista, y mientras corregía, casi se lo llevan puesto Lawson y Piastri que venían detrás.

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Oscar Piastri logró un discreto 8° puesto, pero al fin y al cabo sumó para McLaren y Liam Lawson que tuvo un fin de semana muy sólido, puso al Racing Bulls en la 7° posición y aunque Leclerc lo adelantó, la maniobra quedó bajo investigación. Tras la carrera Leclerc fue sancionado y Lawson recuperó el 7° lugar en la tabla. Ferrari volvió a decepcionar con un SF26 con problemas de fiabilidad: Lewis Hamilton, que había llevado un motor nuevo a la clasificación, terminó en el garaje con humo en la parte trasera, el coche desarmado y otro motor. El piloto inglés, que realizó una fenomenal remontada en la largada (avanzó 11 posiciones), también se complicó con una salida de pista y un trompo que lo dejaron muy atrás y terminó 9° detrás de su compañero.

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A Charles Leclerc no le fue mejor. No se sintió cómodo con el coche, quedó atascado en tráfico en el fondo y sobre el final logró arrebatarle el 7° puesto a Lawson, en una arriesgada maniobra de adelantamiento donde lo tocó y tras la carrera recibió una sanción de 5 segundos que lo devolvieron a la 8° posición. Tras la carrera el monegasco dijo a ESPN: “una carrera complicada… No entiendo cómo por momentos el coche se puede sentir tan bien y luego tan mal. El ritmo estaba, pero empezó a llover, perdíamos mucho en las rectas”. Nico Hulkenberg pudo sumar 1 punto tras una dura batalla con Arvid Lindblad por el 10° puesto, poniendo a Audi a sólo 3 puntos de Haas en Constructores.

Del resto, lo más destacado fueron las actuaciones de Alex Albon, Carlos Sainz y Fernando Alonso que sacaron a relucir su experiencia para capitalizar las oportunidades que ofreció la lluvia, y colocaron los coches en la Q2, con Albon y Alonso en la Q3. Cadillac y Aston Martin sufrieron los abandonos de Valtteri Bottas, que ni siquiera pudo largar, y Lance Stroll, que tuvo que retirar el coche en el giro 32. En Williams los FW48 llevaron una gráfica en honor a Alan Jones (campeón 1980) que falleció el jueves 5 de noviembre a los 80 años.

Mercedes se consagró campeón de Constructores en la Fórmula 1: cómo quedó Alpine tras el GP de Brasil

Rafael Cámara debutó en la F1 con Haas con un buen desempeño en las prácticas y llegó a la Q2, pero sobre el final, perdió el control del coche y se fue de frente contra las defensas. El susto bastó para que se mantuviera cauto en la carrera sin intentar adelantamiento alguno y terminó último llevando el coche entero al garaje. En cuanto a Alpine, se fueron de Brasil sin puntos, pero al menos sus pilotos se esforzaron por llevar adelante un A526 sin actualizaciones que no respondió bien en condiciones de piso mojado ni a los neumáticos intermedios. Destacada actuación de Franco Colapinto que no largó bien por falta de potencia, pero remontó en varias oportunidades, maximizando las prestaciones del coche, tras quedar relegado por las paradas y atascado en tráfico. Al final terminó 13, en el mismo puesto en el que largó, detrás su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

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La carrera finalizó con dos abandonos y varias sanciones. Lando Norris se quedó con la victoria tras la Bandera a cuadros que bajó el futbolista Neymar Jr., invitado especial, lo acompañaron en el podio Max Verstappen e Isack Hadjar. Verstappen fue elegido Piloto del Día, Kimi Antonelli se quedó con el récord de vuelta (1:12.689) y Pierre Gasly con el récord de velocidad de 352 km/h. Los Trofeos fueron entregados por el Gobernador de San Pablo y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, el presidente de la Confederación de Automovilismo de Brasil y el CEO de MSC Cruises, patrocinador del evento. También estuvo presente Bernie Ecclestone (de 86 años, ex propietario de la F1) con su esposa, Fabiana Flosi, VP de la FIA para la región Sudamericana que entregó la medalla de oro a Lando Norris.

Cómo le fue a Colapinto

El fin de semana en Brasil no pintaba mal para Alpine puesto que el A526 por lo general va bien en circuitos rápidos, sin embargo, la aparición de lluvia cambió completamente el panorama. En primer lugar porque estos coches no han corrido sobre piso mojado y por tanto, no había un registro sobre su comportamiento en condiciones de lluvia; de hecho, los Full-wet nunca se habían usado. Y por otro lado estaba el coche, sin actualizaciones (Alpine frenó su desarrollo) cuya performance dependió más de la habilidad de los pilotos. El sábado, tras una clasificación complicada por las condiciones climáticas, Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaron fuera de la Q3. Colapinto dijo a ESPN: “Hay que entender lo que pasó, faltó ritmo, performance, velocidad y no hubo agarre, especialmente atrás”.

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El domingo perdió posiciones en la largada, al quedarse sin potencia y cuando había logrado avanzar, la pista secó, tuvo que parar para colocar Slicks (neumáticos para piso seco) y volvió a quedar más atrás. Recuperó, pero la lluvia volvió y obligó a todos a ir a los boxes para poner intermedios, provocando un desfile en el pitlane del que la mayoría salió en tráfico. Colapinto quedó atascado detrás de Albon y Leclerc y al final no pudo contener a Lindblad y Hulkenberg, que lo pasó por fuera y no devolvió la posición. En rueda de prensa el piloto argentino dijo a ESPN: “fue al límite toda la carrera, largamos pésimo, la peor del año, me quedé parado y fue difícil recuperar, después me trabaron mucho Leclerc y Albon. Fue un finde complicado… las circunstancias fueron complicadas, hay que entender por qué no mejoramos…”.

Un repaso del fin de semana

FP1/60 minutos. El viernes con 20°C y 41° en pista, arrancó la 1° práctica, en la que 6 titulares cedieron sus asientos a novatos: Hulkenberg, Gasly, Sainz, Leclerc, Bottas y Piastri para cumplir con el Programa de Desarrollo de pilotos. Algunos salieron con Aero-rakes (parrillas con sensores), McLaren llevó un ala delantera nueva, varios pilotos se quejaron de los parches del asfalto (por falta de adherencia) y hubo una Bandera roja por el Audi que conducía Freddie Slater, que se quedó parado entre las curvas 9 y 10.

Tras la reanudación Dino Beganovic tuvo que llevar el SF26 de Leclerc al box y Max Verstappen tuvo un incidente con Lance Stroll: se cruzó peligrosamente delante del canadiense cuando iban a practicar largada y quedó bajo investigación por manejo errático. Lideró Lando Norris (1:11.717) seguido por Kimi Antonelli (+0.082) y Max Verstappen (+0.324), Franco Colapinto 9°.

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FP2/60 minutos. Las temperaturas más bajas (19°C ambiente y 30° en pista) dificultaron la puesta a punto de los neumáticos. Verstappen volvió a quejarse del coche y ni bien llegó al box lo desarmaron. Norris mejoró el ritmo, Antonelli se quejó de la suspensión y hubo bloqueadas en la curva 1 y la frenada de la 15. Cámara y Leclerc, involucrados en un incidente, al moverse Cámara delante de Leclerc encerrándolo contra el muro. En Audi volvieron a tener problemas de fiabilidad (un problema eléctrico) por el que Hulkenberg perdió casi toda la práctica. Lideró Kimi Antonelli (1:10.763) seguido por Lando Norris (+0.253) y Max Verstappen (+0.259). Franco Colapinto 11, Pierre Gasly 14.

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FP3/60 minutos. Cielo cubierto, alta temperatura (32°C ambiente y 56° en pista) y amenaza de lluvia (cayeron unas gotas). Casi todos tuvieron problemas: Antonelli, Verstappen, Hadjar, Hamilton, Hulkenberg, Leclerc y Stroll comunicaron distintas fallas: volante, dirección, freno motor, vibraciones, caja de cambios. Hadjar dijo que el coche era inmanejable y en la cámara on-board de Bottas se veía cómo hacía correcciones con el volante. Lewis Hamilton, a quien le habían colocado un motor nuevo, terminó en el box con humo en la parte trasera y el coche desarmado mientras que Lance Stroll entró al box y no volvió a salir. Checo Pérez fue investigado por arrojar un elemento que estaba dentro del cockpit, que cayó al pasto. Lideró Max Verstappen (1:11.622) seguido por Kimi Antonelli (+0.025) y Lando Norris (+0.131). Pierre Gasly 11, Franco Colapinto 14.

Clasificación

La clasificación fue algo caótica por las condiciones climáticas: cambios de temperatura y lluvia que redujeron la visibilidad, el agarre, provocando incidentes que terminaron con una Q3 insólita: 9 equipos diferentes en el Top 10, lo que aseguraba una carrera muy entretenida.

Q1/18 minutos. La primera tanda clasificatoria arrancó con un vuelco en las condiciones climáticas: la temperatura ambiente pasó de 30°C a 20, la de pista de 58 a 40 y comenzó a llover. Los pilotos salieron para una vuelta de reconocimiento con neumáticos Intermedios, pero la lluvia se intensificó, se formaron charcos con riesgo de acuaplaning y la dirección de carrera, por seguridad, desplegó una Bandera roja (15:37) que detuvo la sesión. Todos fueron al box. Oliver Bearman recibió una advertencia cuando sus mecánicos llevaron el coche al box en sentido contrario, pisando la línea blanca que divide el fast lane de la zona de trabajo.

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Luego de 1 hora de espera, el Medical Car y el Safety Car salieron para un reconocimiento de las condiciones de pista, y las sensaciones no fueron buenas. Se pensó en llevar la clasificación al domingo por la mañana y si la lluvia continuaba, la grilla se armaría con el resultado de la FP3, pero como ya habían dado una vuelta, por reglamento correspondía hacerlo con la ubicación de los pilotos en la tabla. Finalmente la lluvia disminuyó, volvió a salir el Safety Car conducido por Bernd Maylander con el director de carrera Rui Marques, que autorizaron la reanudación.

Salieron todos con Full-wet, varios pilotos alertaron sobre charcos en algunos sectores y hubo Banderas amarillas por el despiste de Rafael Cámara, el toque contra el muro de Gabriel Bortoleto, que fue al box con el ala trasera rota y el coche de Lance Stroll que se había quedado parado. Bortoleto no salió del box y sorprendió ver a Albon, Sainz y Alonso en la Q2. Lideró Lando Norris (1:30.939) seguido por George Russell (+0.267) y Max Verstappen (+0.299). Pasaron a la siguiente ronda: Hamilton, Hulkenberg, Hadjar, Lawson, Alonso, Leclerc, Antonelli, Piastri, Lindblad, Cámara, Sainz, Bearman y Albon. Eliminados: Colapinto, Gasly, Stroll, Bottas, Pérez y Bortoleto.

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Q2/15 minutos. Seguía lloviendo, pero con menos intensidad y los pilotos que salieron con Full-wet pedían cambiar a Intermedios. Verstappen no salió, eligió cuidar el coche porque de todos modos saldría del fondo por la penalización y Lindblad retiró el coche por un problema técnico. Con el reloj casi en cero, Rafael Cámara perdió el control en la salida de la 12 (pisó el pasto y patinó) y se fue de frente contra el muro provocando una Bandera roja, para retirar el coche y reparar las defensas que dio por terminada la sesión. Piastri y Sainz que iban cerrando vuelta y se quedaron fuera de la Q3. Lideró George Russell (1:26.745) seguido por Liam Lawson (+0.304) e Isack Hadjar (+0.473). Completaron el Top 10: Leclerc, Hulkenberg, Albon, Alonso, Bearman, Norris y Antonelli. Eliminados: Hamilton, Piastri, Cámara, Lindblad, Sainz y Verstappen que no salió.

El adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes de la doble parada de Alpine en el GP de Brasil

Q3/13 minutos. Con un clima inestable, pero sin incidentes Norris se quedó con el mejor registro en una sesión que se detuvo a poco del final porque comenzó a llover con mucha intensidad y no tenía sentido arriesgar los coches. Russell, que terminó 2°, se bajó furioso del coche porque le habían pedido que levantara, por seguridad, cuando iba por la pole (no hubiera hecho la diferencia, porque penalizaba con 5 puestos en la grilla). Poleman Lando Norris (1:27.470) seguido por George Russell (+0.204) y Kimi Antonelli (+0.625). Entregó el premio (neumático Pirelli a escala), el ex jugador del Milan, Alexandre ‘Pato’ Rodríguez da Silva.

Novedades

Durante el fin de semana del GP Ciudad de San Pablo, la Fórmula 1 confirmó la renovación del circuito José Carlos Pace como sede del hasta 2035, Racing Bulls comunicó que el 21 de noviembre dará a conocer la alineación 2027 y Toyota se coronó campeón del WEC (Campeonato Mundial de Resistencia) con su piloto oficial, Ryo Hirakawa en ‘Las 6 Horas de Monza’ (Italia) con el Toyota #8 y la tripulación Hirakawa, Brendon Hartley y Sebastian Buemi, bajo condiciones de lluvia. El trío se impuso a su rival, el Toyota #7 (Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries, ex piloto de F1 - Alpha Tauri, ahora Racing Bulls).

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Otra noticia fue la visita que hará Emerson Fittipaldi a la Argentina. El brasileño, bicampeón de F1 (Lotus 1972 y McLaren 1974) estará en Buenos Aires entre el 19 y el 21 de noviembre por el 40° Aniversario del Museo Juan Manuel Fangio, dará una conferencia en la central del Automóvil Club Argentino (ACA) el jueves 19 a las 9 hs y visitará las obras del Autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’ junto al Jefe del gobierno de la Ciudad Jorge Macri, que ya tiene una reunión agendada con el CEO de la F1, Stefano Domenicali, para discutir la posibilidad de que la F1 pueda correr en 2029 en Argentina y que el circuito pueda ser suplente en 2028.

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Faltan 3 carreras para cerrar la temporada y aún hay 4 equipos que deben subir a un novato a la FP1 para cumplir con el Programa de Desarrollo de Pilotos: Mercedes, Red Bull, Ferrari y Haas. Lo que sigue es el GP de Las Vegas en el callejero ‘Las Vegas Strip Circuit’, estado de Nevada (USA), el fin de semana del 19 al 21 de noviembre y luego el cierre del campeonato en Oriente Medio, previo paso por las fábricas, en Qatar y Abu Dhabi, fechas que por ahora siguen en pie.

NZ