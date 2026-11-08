Mercedes se consagró campeón de Constructores en la Fórmula 1: cómo quedó Alpine tras el GP de Brasil

La Fórmula 1 tiene nuevo campeón de Constructores. Mercedes se consagró este domingo en el Gran Premio de Brasil y volvió a conquistar el título de equipos después de cinco temporadas. La escudería alemana selló su novena corona en Interlagos, con tres fechas todavía por disputarse en el calendario 2026.

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El equipo dirigido por Toto Wolff alcanzó los 652 puntos y consiguió una diferencia indescontable sobre Ferrari, su principal perseguidor. El cuarto puesto de George Russell y el quinto de Andrea Kimi Antonelli le permitieron sumar las unidades necesarias para asegurar el campeonato. De esta manera, Mercedes completó una temporada de ensueño, después de que Antonelli también se consagrara campeón de pilotos.

Por el lado de Alpine, la jornada en Brasil no dejó buenas noticias. Franco Colapinto terminó en la 13° posición y Pierre Gasly tampoco logró meterse en la zona de puntos. Así, la escudería francesa se mantiene en el sexto puesto del campeonato de Constructores, con 69 unidades.

El equipo del piloto argentino tiene como principal objetivo conservar esa posición en las últimas tres carreras. Actualmente, se encuentra por detrás de Racing Bulls, que suma 112 puntos, y mantiene una diferencia de 38 unidades sobre Haas, su inmediato perseguidor.

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Con el campeonato de equipos ya definido, Alpine tendrá que enfocarse en cerrar la temporada de la mejor manera posible. Para Colapinto, las próximas oportunidades llegarán en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde buscará volver a sumar puntos y aportar al objetivo de la escudería.

Así quedó el campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2026

Mercedes: 652 puntos. Ferrari: 512 puntos. Red Bull: 415 puntos. McLaren: 398 puntos. Racing Bulls: 112 puntos. Alpine: 69 puntos. Haas: 31 puntos. Audi: 28 puntos. Williams: 12 puntos. Aston Martin: 7 puntos. Cadillac: 0 puntos.

La próxima presentación de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas, del 19 al 21 de noviembre. Luego quedarán Qatar y Abu Dhabi para completar el campeonato.

LT