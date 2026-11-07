Bajo una lluvia torrencial, Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Brasil: seguí la sesión en vivo

Luego de las últimas prácticas libres del fin de semana, la Fórmula 1 cierra el sábado con lo más interesante: la flamante clasificación del Gran Premio de Brasil.

Desde el desafiante circuito de Interlagos, todos los pilotos, incluido el argentino Franco Colapinto, tienen el deber de romper sus marcas y lograr la mejor posición posible de cara a la race del domingo.

Todos los pilotos, incluido el chico argentino, arrancarán sus motores a partir de las 15:00 horas argentinas. Al igual que todas las sesiones, esta clasificación se podrá ver a través de la televisación de Fox Sports o vía el streaming exclusivo de ESPN por Disney+.

Cabe destacar que varios pilotos llegan a esta clasificación con sanciones que condicionarán sus posiciones de largada. Max Verstappen, de Red Bull, deberá partir desde el fondo de la parrilla; mientras que los dos pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, recibieron un castigo de diez puestos. Por su parte, George Russell, de Mercedes, tendrá una penalización de cinco posiciones y Sergio Checo Pérez, de Cadillac, también largará desde los últimos lugares.

Franco Colapinto al volante de su A526 de Alpine

Q1:

A la hora de la largada, varios pilotos debieron abortar sus salidas debido a las condiciones de la pista en Interlagos, que estaba completamente mojada. Los monoplazas que llevaban neumáticos intermedios tuvieron que ingresar a boxes para cambiarlos por los de lluvia extrema, identificados con la banda azul.

Apenas unos minutos después, la dirección de carrera tomó una decisión: sacar la bandera roja y detener la sesión hasta que disminuyera la intensidad de la lluvia torrencial.

Luego de casi una hora y media de espera, la sesión se reanudó, aunque la pista todavía presentaba condiciones muy complicadas, con varios sectores anegados y acumulaciones de agua.

Cómo le fue a Colapinto en las últimas prácticas libres

El piloto argentino saltó a la pista en los primeros minutos de la sesión utilizando compuestos medios para probar el balance de su Alpine, registrando marcas iniciales que lo mantuvieron entre el 15.º y 16.º lugar durante la primera media hora de trabajo.

En los minutos finales de la práctica, Colapinto calzó neumáticos blandos para realizar la simulación de clasificación. Con este compuesto logró mejorar sus parciales y escalar hasta el 14.º puesto definitivo, ubicándose por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly (11.º) y en una tanda que tuvo al neerlandés Max Verstappen como el más veloz.

FMZ