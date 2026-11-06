Se empieza a cerrar la gira americana de la Fórmula 1. Este fin de semana se disputará el esperado Gran Premio de Brasil, que cada año despierta una enorme expectativa por la gran cantidad de argentinos que se acercan a alentar a Franco Colapinto, quien tendrá su primera actividad en pista este mismo viernes, con las primeras prácticas del fin de semana.

Franco Colapinto

Desde el desafiante Autódromo José Carlos Pace, conocido mundialmente como Interlagos, el piloto argentino y el resto de la parrilla tendrán la oportunidad de poner a prueba sus monoplazas en uno de los circuitos más exigentes del calendario, no solo por las características de su trazado, sino también por un factor determinante: las cambiantes condiciones climáticas de San Pablo.

Franco Colapinto con casco especial

Ubicado en una zona tropical, el clima en el circuito puede cambiar en cuestión de segundos, modificando por completo las condiciones de adherencia y obligando a los equipos a replantear sus estrategias. Por eso, será fundamental aprovechar cada vuelta y minuto en pista para ajustar los monoplazas de cara a la clasificación y a la carrera del domingo.

En esta oportunidad, el pilarense podrá contar con su monoplaza durante las tres sesiones de entrenamientos del fin de semana. Esto representa una diferencia respecto al Gran Premio de México, donde debió cederle su asiento a Gabriele Miní, el rookie de Alpine, quien volverá a tener actividad en esta FP1, aunque esta vez lo hará en reemplazo del francés Pierre Gasly.

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Todos los pilotos, incluido el chico argentino, arrancarán sus motores a partir de las 12:30 horas argentinas. Luego, a partir de las 16:00 horas, se llevará a cabo la segunda tanda de entrenamientos para cerrar el viernes.

Al igual que todas las sesiones, esta última práctica se podrá ver a través de la televisación de Fox Sports o vía el streaming exclusivo de ESPN por Disney+.

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Cómo le fue a Colapinto en el último GP de México

El Gran Premio de México dejó una jornada histórica para la Fórmula 1, aunque Franco Colapinto no tuvo la misma fortuna: Kimi Antonelli se consagró campeón del Mundial de Pilotos al volante de su Mercedes.

El piloto argentino había completado una excelente carrera: largó desde el undécimo puesto y cruzó la bandera a cuadros en una destacada octava posición, sumando puntos para Alpine. Al finalizar la competencia, todo era alegría. Sin embargo, la FIA terminó apagando la fiesta argentina y de la escudería francesa.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de México

Hora después de la carrera, FIA impuso sanciones a Alpine porque sus pilotos cometieron infracción a la bandera amarilla. De esta forma Colapinto terminó decimoquinto tras una penalización de 10 segundos.

Franco se llevó un sabor amargo al cierre del último Gran Premio y buscará dejarlo atrás en Brasil. Ante su público, el piloto argentino intentará regalarles una alegría a sus fanáticos y conseguir un buen resultado en la carrera del domingo.

FMZ