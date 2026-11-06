Arranca la actividad del GP Brasil, en el icónico Autódromo José Carlos Pace, en San Pablo. La 3° ronda de la gira americana que viene con más novatos y el debut de Rafael Cámara en Haas, promete intensas batallas. Kimi Antonelli ya liquidó el título en México y difícilmente algún equipo pueda superar a Mercedes en Constructores. El trazado que es muy exigente, será el principal desafío, incluso para la recuperación de energía y el clima podría ser un factor determinante.

Kimi Antonelli estrena título en Brasil

Ferrari buscará la victoria que le fue esquiva en México, si logra controlar a sus pilotos, para mantener el 2° puesto en Constructores del avance de Red Bull, que ya desplazó a McLaren. Max Verstappen irá por la 4° victoria para afianzar el Subcampeonato frente a Lewis Hamilton y Racing Bulls, que estiró la diferencia con Alpine, lidera cómodo la zona media de la parrilla.

Lewis Hamilton en el GP Brasil

Alpine tiene pocas chances de recuperar el 5° puesto en Constructores tras haber perdido los puntos de México porque la diferencia con Racing Bulls es de 39 puntos. Haas por ahora conserva la 7° posición en la tabla, pero Audi, que se acerca sin pausa, ya está a sólo 4 puntos. De los equipos del fondo, Williams, Aston Martin y Cadillac, que arrastran problemas aerodinámicos y de motor (Aston Martin), es poco probable que en un circuito tan exigente puedan llegar a los puntos.

F1 en Brasil: desafío extremo en uno de los circuitos más exigentes del calendario

Novedades

Franco Colapinto y Pierre Gasly lucirán nueva indumentaria con algo de azul y mucho amarillo, una colaboración especial por la gira americana entre Alpine y Mercado Libre, uno de los patrocinadores principales del equipo y sponsor de Colapinto.

Pierre Gasly y Franco Colapinto con sus nuevos trajes

Haas comunicó la desvinculación de Esteban Ocon y confirmó el debut del líder de la F2 Rafael Cámara en Brasil, si bien no aseguró su presencia en Las Vegas. Haas tiene un conflicto de fechas con sus pilotos: Ryo Hirakawa, que reemplazó a Ocon en México, no estará en Brasil porque corre en el WEC con Toyota, donde defiende el campeonato, y Cámara no podrá estar en Qatar ni Abu Dhabi, porque define el campeonato de F2 frente a Nikola Tsolov.

Cadillac enfrenta un cimbronazo en la estructura financiera tras salir a la venta las acciones de Mark Walter, socio mayoritario del equipo de F1 a través de TWG Global, de la que es socio Dan Towriss (CEO del equipo), en una cifra cercana a los 3 mil millones de dólares. Walter ya había vendido su participación en los Dodgers y Los Angeles Lakers en 12.500 millones de dólares y el 9% del Chelsea tras una investigación fiscal. No hay confirmación, pero uno de los oferentes sería el magnate John Henry, propietario de los Medias Rojas de Boston (baseball), el equipo RFK Racing de la NASCAR y el Liverpool Football Club.

Leclerc, padre. El martes 3 de noviembre nació Bianca, la hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux. El anuncio se hizo en las redes con una imagen de los pies de la bebé, que lleva en su sangre raíces mexicanas, puesto que la madre de Alexandra es originaria de Cancún, Quintana Roo.

Colapinto en Interlagos

En la previa, el piloto argentino protagonizó un encuentro con fans argentinos que viajaron desde Santa Fe en un Renault 6 de 1977 que se hizo viral. Ante la prensa, Colapinto reconoció que le gusta correr en Sudamérica, en Interlagos, que considera una de las mejores carreras de la temporada, por la afluencia de argentinos que se unen con fanáticos brasileños para apoyarlo y expresó: “… quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera. El circuito es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades para capitalizar. Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en la Ciudad de México a este fin de semana y cerrar la triple fecha con un gran resultado”.

En líneas generales es factible que Alpine tenga un buen fin de semana, ya que el coche va bien en zonas rápidas y Colapinto seguramente aportará lo suyo en la largada, sin embargo, algo que podría perjudicar a todos los equipos es la probabilidad de lluvia.

Novatos

Ante la necesidad de cumplir con el reglamento, que exige ceder coches para el Programa de Desarrollo de Pilotos, habrá 6 novatos en la FP1.

Gabriele Mini (reserva de Alpine) en el Alpine de Pierre Gasly

Freddie Slater (F3) en el Audi de Nico Hulkenberg

Luke Browning (reserva) en el Williams de Carlos Sainz

Dino Beganovic (F2) en el Ferrari de Charles Leclerc

Leonardo Fornaroli (reserva) en el McLaren de Oscar Piastri

Colton Herta (tester) en el Cadillac de Sergio Pérez (necesita 1 punto para obtener la Superlicencia)

Cómo van los equipos a Brasil

Ya quedan 4 carreras para que termine la temporada y los equipos, que están enfocados en los coches de 2027, tratarán de hacer lo mejor, con lo que tienen, para escalar en la tabla de Constructores, que es de donde obtienen gran parte de sus ganancias; el que más arriba está, más millones recibe. De los pilotos, el Subcampeonato podría definirse entre Verstappen y Hamilton, aunque Russell, Norris y Leclerc aún están en la pelea. Para la carrera, que será a 71 giros, Pirelli irá con la gama blanca C3, C4 y C5, e incorporará la gama de neumáticos para piso mojado (Full-wet e Intermedios) ya que hay previsión de lluvia en distintos momentos de las 3 jornadas.

Trazado Interlagos

Recuperar energía no será una tarea sencilla, puesto que se va a fondo en gran parte del recorrido y los puntos de frenada no bastarán.

Mercedes / W17 (630 puntos). Mercedes ya cumplió el primer objetivo: Kimi Antonelli es campeón, no por eso bajará los brazos e irá a Brasil listo para ganar. En tanto, George Russell, que ahora lucha por el Subcampeonato con Verstappen, Hamilton, Leclerc y Norris, recibirá todo el apoyo que necesite de parte de su equipo. Mercedes todavía tiene pendiente resolver los problemas que provocó la última actualización y llevar el motor de combustión mejorado por ADUO.

Ferrari / SF26 (504 puntos). Ferrari volvió a ‘pegarse un tiro en el pie’ en México, echando por la borda el 1-2 que por primera vez estuvo a su alcance, tras un incidente entre sus pilotos. Ahora Frederic Vasseur, director del equipo, tendrá que imponer reglas claras si quiere que Lewis Hamilton y Charles Leclerc trabajen para el equipo. Charles Leclerc cederá su asiento a Dino Beganovic, piloto de F2 de la Academia de Ferrari en la FP1.

Red Bull / RB22 (382 puntos). Mientras los demás se pelean, Verstappen aprovecha. El neerlandés ya lleva 3 victorias en las últimas 4 carreras que han puesto a Red Bull 3° en la tabla de Constructores, desplazando a McLaren, y está 2° en el campeonato de Pilotos. Ahora es el hombre más peligroso de la parrilla, con un coche que ha probado funcionar en todos los escenarios, aunque Red Bull tiene pendiente solucionar el problema de las largadas.

McLaren / MCL40 (365 puntos). El equipo, que resignó en México el 3° puesto en Constructores ante Red Bull, lleva a Brasil un ala delantera nueva con vistas a mejorar la manejabilidad del coche, que tiene un comportamiento irregular. Según Lando Norris y Oscar Piastri, es muy difícil llevarlo al límite porque la ventana operativa es muy estrecha; en México, Norris nunca pudo adelantar a Leclerc. Leonardo Fornaroli volverá a estar en la FP1 en el coche de Oscar Piastri.

Racing Bulls / VCA RB03 (108 puntos). Racing Bulls aseguró en México el 5° puesto en Constructores, gracias a otra sólida actuación de Liam Lawson (salió del pitlane y terminó en los puntos) a pesar del incidente que tuvo con Verstappen en la FP2. Lindblad, que abandonó en México, llega a Brasil con ganas de sumar para ayudar a ampliar la diferencia con Alpine, que ahora es de 39 puntos.

Alpine / A526 (69 puntos). Tras un fin de semana positivo en México, donde ambos pilotos terminaron en el Top10 (Colapinto 8° y Gasly 10°), la alegría se vio empañada por las sanciones de la FIA que dejaron a Franco Colapinto y Pierre Gasly sin puntos, alejando al equipo de la chance de recuperar el 5° puesto en Constructores frente a Racing Bulls. En Brasil, Gasly cederá su asiento a Gabriele Mini en la FP1.

El flamante A526 de Alpine

Haas / VF26 (31). La fortuna y la mano de la FIA aplicando sanciones hicieron que Haas sumara en México con Ryo Hirakawa, que había reemplazado a Esteban Ocon, mientras que Oliver Bearman debió abandonar por el contacto con Nico Hulkenberg. En la previa de Brasil, Haas confirmó a Rafael Cámara, titular en 2027, en la que será su primera carrera en Fórmula 1 en el GP de casa.

Audi / R26 (27). Gabriel Bortoleto vuelve a correr en su tierra buscando la revancha de la temporada anterior, en la que sufrió un doble abandono. El piloto, que también viene de México con problemas de motor, compartirá pista con su coterráneo Rafael Cámara. Audi suma a paso lento, pero ya está a sólo 4 puntos de Haas por el 7° puesto en Constructores. Freddie Slater, piloto de F3, que ya estuvo en México, volverá a estar presente en la FP1 en el coche de Nico Hulkenberg.

Williams / FW48 (12 puntos). Por rendimiento, Williams no puede esperar un buen resultado en Brasil porque, si bien llevan una unidad de potencia Mercedes, el chasis y la aerodinámica no ayudan. Podrían sumar sólo si se diera una situación caótica que puedan aprovechar. En Grove están deseando que termine la temporada, puesto que con el coche tal como está, no tienen miras de avanzar. Luke Browning, reserva del equipo, estará en la FP1 en el coche de Sainz.

Aston Martin / AMR26 (7 puntos). El equipo de Silverstone enfrenta un panorama, por decir lo menos, desastroso, luego de otro doble abandono en México, en los primeros giros. Honda no brinda solución a los problemas de la Unidad de potencia, que cada vez presenta más fallas, una situación que empeora en algunos circuitos por carencias aerodinámicas y de chasis.

Cadillac / CA01 (0 puntos). Cadillac festejó en México los 300 GP de Checo Pérez, su renovación y el Road Show que atrajo una importante cantidad de público, pero la realidad deportiva es muy preocupante: últimos en la tabla, sin puntos, con problemas de fiabilidad, abandonos y el accidente de Valtteri Bottas en el Hermanos Rodríguez que encendió las alarmas. El equipo, que está pasando por cambios en la estructura, llega a Brasil con el único objetivo de finalizar la carrera con ambos coches. Colton Herta estará en la FP1 en el auto de Sergio Checo Pérez, para sumar el punto que le falta para la Superlicencia.

GP de Brasil: Horarios para Argentina

Viernes 06

FP1 12:30

FP2 16:00

Sábado 07

FP3 11:30

Clasificación 15:00

Domingo 08

Carrera 14:00