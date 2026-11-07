Luego de que la acción del Gran Premio de Brasil haya comenzado, este sábado la actividad de la Fórmula 1 inicia con las terceras y últimas prácticas libres del fin de semana.

Desde el desafiante y mítico circuito de Interlagos, Franco Colapinto y el resto de pilotos tendrán la última oportunidad de probar sus respectivos monoplazas antes de la esperada clasificación.

La qualy será lo más interesante del sábado, ya que determinará el lugar de partida de cara a la carrera final del domingo. No obstante, primero se deben disputar los 60 minutos de ensayos libres.

Franco Colapinto en el GP de Brasil

A qué hora es y por dónde ver las Prácticas Libres de la Fórmula 1

Todos los pilotos, incluido el chico argentino, arrancarán sus motores a partir de las 11:30 horas argentinas. Luego, a partir de las 15:00 horas, se llevará a cabo la flamante clasificación para la carrera del domingo.

Al igual que todas las sesiones, esta última práctica se podrá ver a través de la televisación de Fox Sports o vía el streaming exclusivo de ESPN por Disney+.

Cómo le fue a Colapinto en el viernes de prácticas libres

Franco Colapinto completó un viernes muy positivo en las prácticas libres del Gran Premio de Brasil, mostrando un gran ritmo a bordo de su Alpine y dejando excelentes sensaciones.

En la primera sesión (PL1), tras superar una rápida bandera roja provocada por el Audi de Freddie Slater, el piloto argentino giró a paso firme con neumáticos blandos, se mantuvo durante un tramo como el tercer auto más veloz y cerró en un destacado noveno puesto.

Para la segunda tanda (PL2), Colapinto finalizó en la undécima posición con un tiempo a 1.233 segundos del líder del día, el campeón mundial Kimi Antonelli.

FMZ