Franco Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en su etapa final con la disputa del Gran Premio de Brasil, la vigesimoprimera cita del calendario. En el mítico trazado de Interlagos, Franco Colapinto afronta un fin de semana clave con el objetivo de dar vuelta la página tras la penalización sufrida en México y meterse nuevamente en la zona de puntuación.

Remontar bajo el diluvio: qué necesita Franco Colapinto para dar el golpe en el Gran Premio de Brasil

De mayor a menor: cómo llega Colapinto al GP de Brasil

La actividad del argentino en suelo paulista comenzó con buenas sensaciones durante la Práctica Libre 1. Al mando de su monoplaza, Colapinto registró un tiempo de 1:14.832 que lo ubicó en la novena posición. En dicha sesión se dio la curiosidad de que finalizó por detrás del joven Gabriele Minì (7°), quien ocupó temporalmente el asiento de Pierre Gasly.

Para la segunda sesión de ensayos, el pilarense mejoró sus registros al marcar 1:11.996 utilizando el compuesto blando. Ese giro le alcanzó para finalizar 11°, ubicándose por delante de Gasly, quien retomó la conducción del Alpine #10. La tanda quedó bajo el dominio del reciente campeón del mundo, Kimi Antonelli, secundado por Lando Norris y Max Verstappen.

Colapinto en las prácticas del GP de Brasil

Sin embargo, el panorama se complicó durante la última práctica previa a la clasificación. El rendimiento del coche no fue el esperado y Franco cayó al 14° puesto con un registro de 1:12.925, quedando esta vez por detrás de su compañero de garaje.

Una clasificación marcada por el agua y una grilla con sanciones

La sesión clasificatoria en la tarde del sábado estuvo condicionada de principio a fin por las inclemencias meteorológicas. La intensa lluvia obligó a demorar el inicio por más de una hora. Tras constantes evaluaciones de la pista a bordo del Safety Car, los monoplazas finalmente salieron a girar sobre el asfalto mojado.

En esas condiciones extremas, Colapinto no logró encontrar el ritmo ideal y quedó fuera de combate en la Q1 tras finalizar en la 17° ubicación, a muy poca distancia de sellar su pase a la Q2. Pese a este resultado en pista, las sanciones acumuladas por diversos competidores le permitirán al argentino ganar lugares en la grilla para largar finalmente desde el 15° casillero.

En la parte alta de la tabla, Lando Norris (McLaren) se quedó con la pole position, mientras que el flamante monarca Antonelli (Mercedes) y Liam Lawson completarán las primeras posiciones de salida.

Colapinto en el GP de Brasil

Colapinto avanzó una posición

Las penalizaciones aplicadas a diversos pilotos tras la jornada del sábado le permitieron escalar inicialmente dos casilleros para ubicarse en la 15ª colocación. A pocas horas del inicio de la carrera, una sanción aplicada al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) modificó nuevamente el orden de largada. Al joven de la estructura de Red Bull se le aplicó un castigo por el reemplazo de componentes en su unidad de potencia, lo que lo obligó a retroceder hasta el fondo de la parrilla junto al local Gabriel Bortoleto. Con este ajuste, Colapinto ganará una posición más y comenzará la prueba desde el 14° puesto.

Horario de la carrera y dónde verla en vivo

La competencia principal del Gran Premio de Brasil se pondrá en marcha este domingo a partir de las 14.00 (hora de Argentina).

Toda la actividad en el circuito de Interlagos se podrá seguir en vivo y en directo por televisión a través de la señal de Fox Sports, así como por las plataformas de streaming oficiales que transmiten la categoría.

BP