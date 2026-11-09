El adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes de la doble parada de Alpine en el GP de Brasil

Franco Colapinto protagonizó uno de los adelantamientos más llamativos del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. En el tramo final de la carrera en Interlagos, el piloto argentino superó a Pierre Gasly en la curva 12, justo antes de ingresar a boxes para cambiar los neumáticos ante la llegada de la lluvia. Una maniobra al límite que terminó siendo clave para quedarse con el 13° puesto, por delante de su compañero.

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La situación se produjo en la vuelta 63, cuando ambos Alpine se preparaban para realizar una doble parada y colocar neumáticos intermedios. Colapinto venía detrás del francés, pero tenía un compuesto blando más fresco y aprovechó esa diferencia para tirarse por el interior en la última curva. Los autos estuvieron muy cerca de tocarse, aunque el argentino consiguió completar el sobrepaso.

La importancia de la maniobra estuvo en lo que sucedió inmediatamente después. Alpine debía atender primero a uno de sus pilotos y luego al otro, por lo que quedarse detrás de Gasly hubiera significado esperar a que los mecánicos terminaran con el auto número 10. Finalmente, Colapinto entró primero y el francés debió aguardar aproximadamente siete segundos detrás de su compañero mientras trabajaban en su monoplaza.

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La doble detención tampoco fue ideal para el argentino: los mecánicos tardaron 5,7 segundos en completar su cambio de neumáticos, una demora que volvió a exponer las dificultades operativas de Alpine. Gasly, por su parte, perdió todavía más tiempo y terminó con una parada superior a los 11 segundos. El francés no ocultó su fastidio mientras esperaba su turno.

Finalmente, Colapinto terminó 13° y Gasly 14°, en una carrera que volvió a dejar a Alpine sin sumar puntos. El adelantamiento del argentino quedó como otra destello de su mejor nivel, y dejo expuesto de como con una buena parada y un mejor ritmo, podrían haberlo hecho puntuar.

LT