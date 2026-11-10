La Fórmula 1 ratificó las últimas dos carreras en Medio Oriente: Qatar y Abu Dhabi confirmados

Luego de meses de incertidumbre geopolítica, las especulaciones sobre el final de la temporada 2026 de la Fórmula 1 llegaron a su fin. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la cúpula directiva del certamen confirmaron de forma oficial que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi se disputarán según lo estipulado en el cronograma original, descartando cualquier modificación en la recta final del campeonato.

Las dudas se habían profundizado a lo largo del año tras las severas alteraciones del calendario provocadas por el conflicto bélico en Medio Oriente, que derivaron en la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudita y la mudanza obligada de la cita de Bahréin hacia el trazado de Malasia.

Frente a este panorama, las autoridades habían montado una estructura de contingencia con el circuito italiano de Imola como rueda de auxilio de último momento. Sin embargo, la opción europea quedó desestimada de manera definitiva.

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La confirmación oficial y la prueba de fuego en Lusail

El encargado de despejar los interrogantes fue el propio presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien a través de un mensaje institucional en sus redes sociales garantizó la viabilidad del cierre de la gira.

“Estamos totalmente preparados y comprometidos a entregar dos fines de semana excepcionales de Grandes Premios y un espectacular final para el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Esperamos dar la bienvenida a pilotos, equipos y aficionados a dos circuitos emblemáticos”, destacó.

Gran Premio de Abu Dhabi, uno de los más emblemáticos de la temporada

Un factor determinante para inclinar la balanza en favor de la ratificación de las sedes árabes fue el desarrollo sin contratiempos del Gran Premio de Qatar de MotoGP durante el último fin de semana.

La normalidad logística y de seguridad registrada en el trazado de Lusail funcionó como el test definitivo que exigía el comité organizador para brindar luz verde al desembarco de la F1.

De esta manera, la recta final comenzará con el Gran Premio de Las Vegas (del 19 al 21 de noviembre), continuará de inmediato con el viaje a territorio qatarí para correr en Lusail (del 27 al 29 de noviembre) y bajará el telón en el tradicional circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi (del 4 al 6 de diciembre).

FMZ