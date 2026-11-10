Oscar Piastri evalúa dejar McLaren: los motivos y por qué beneficiaría a Franco Colapinto

A falta de apenas tres fechas para el cierre del campeonato 2026 de la Fórmula 1, una verdadera bomba de mercado comenzó a gestarse en los boxes. La noticia de la ruptura entre Oscar Piastri y su histórico mánager, el ex piloto Mark Webber, destapó una grieta en la relación del corredor con McLaren.

El detonante principal del conflicto radica en la reciente renovación a largo plazo de Lando Norris, quien firmó un contrato de extensión con la escudería Papaya hasta 2030.

Sintiéndose relegado del liderazgo dentro de la estructura dirigida por Zak Brown, Piastri le habría pedido a Webber buscar un nuevo horizonte en un equipo de punta. La imposibilidad de concretar ese traspaso, sumada al cierre de la opción de Red Bull tras la ratificación de Max Verstappen, provocó el quiebre definitivo con su representante.

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La crisis deportiva y el descontento en Interlagos

El panorama se refleja directamente en la pista. Luego de un 2025 brillante donde peleó el título hasta la última fecha de Abu Dhabi cosechando siete victorias, el rendimiento del australiano cayó en la presente temporada.

Oscar Piastri

El oceánico no registró triunfos hasta el momento, marcha séptimo en el campeonato de pilotos y quedó a 94 puntos de distancia de su compañero de equipo.

Para colmo, durante el reciente fin de semana en el Gran Premio de Brasil, los gestos de disconformidad y la tensión en el garaje de la escudería británica resultaron evidentes.

Si bien Piastri posee contrato formal con McLaren, en el paddock se especula con que sus abogados ya evalúan la existencia de cláusulas de rescisión anticipada para salir del equipo una vez concluido el 2027 o incluso a fines del certamen actual.

El hipotético efecto dominó que involucra a Colapinto

De concretarse una eventual vacante en McLaren, se abriría un codiciado puesto en uno de los monoplazas más competitivos de la grilla actual.

Para ocupar ese lugar, los principales cañones apuntan a nombres de peso como los españoles Carlos Sainz o Fernando Alonso. Franco Colapinto correría por detrás de esas opciones.

Franco Colapinto

No obstante, al argentino se le abriría otra puerta llamativa. Si Carlos Sainz decidiera dar el salto hacia McLaren dejando una plaza libre en Williams, el jefe de la escudería de Grove, James Vowles, volvería a mirar al pilarense.

Actualmente, Colapinto se encuentra cumpliendo su contrato en Alpine mediante un acuerdo de cesión. Sin embargo, en el entorno de la F1 es de público conocimiento que Williams preserva opciones prioritarias y cláusulas de repesca sobre la ficha del oriundo de Pilar.

FMZ