Rally en Argentina: el Campeonato Mundial volverá a Córdoba en 2028  

La Argentina volverá a recibir una fecha puntuable del Campeonato Mundial de Rally (WRC) a partir de la temporada 2028 en los tradicionales caminos de Córdoba. El anuncio fue realizado de manera conjunta por el Gobierno de Córdoba y las autoridades del Automóvil Club Argentino (ACA), marcando el fin de una ausencia que se extendía desde 2019.

Rally en Córdoba

En la tarde del jueves Javier Milei compartió en su cuenta oficial de X el anticipo realizado por Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. El camino hacia el retorno definitivo tendrá una parada intermedia fundamental en marzo de 2027, cuando Córdoba recibirá un "rally de testeo" en el marco de una fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA CODASUR, instancia que servirá para validar los estándares técnicos, deportivos y de seguridad exigidos por la Federación Internacional del Automóvi.

Una historia dorada con Córdoba como epicentro del Rally

El Rally de Argentina disputó 39 ediciones mundialistas entre 1980 y 2019, consolidando a las sierras cordobesas como su epicentro habitual desde 1984. A lo largo de esas décadas, la cita convocó a cerca de un millón de fanáticos por edición y fue escenario de definiciones infartantes y hazañas mecánicas inolvidables.

Rally en Córdoba

Por los caminos del país brillaron figuras eternas como Carlos Reutemann, quien subió al podio en el debut de 1980, y Jorge Recalde, único piloto argentino y sudamericano en ganar una fecha mundialista en 1988. También quedaron en la memoria la épica reparación a golpes de piedra de Colin McRae en 1998, el último triunfo de Carlos Sainz en 2004 y el agónico festejo de Thierry Neuville por apenas siete décimas en 2017.