Oscar Piastri y Mark Webber, un final anunciado

Era casi un hecho que Oscar Piastri y su representante Mark Webber iban a separar sus caminos. Webber no estuvo junto a Piastri en gran parte de la temporada, aunque el piloto australiano no estuvo solo: Pedro Matos, que trabajó con él en Prema, y Emma Murray, especializada en preparación mental, lo acompañaron en varias ocasiones. Visto en retrospectiva, fue el primer paso para que Mark Webber y Ann Neal, su esposa y socia en la agencia de management, terminaran la relación contractual con el piloto de McLaren.

El anuncio que llegó el lunes 9 de noviembre, tras el GP de San Pablo en Brasil, no sorprendió a nadie, puesto que era sabido que Webber no había podido conseguirle a Piastri lo que quería: que no lo trataran como segundo piloto y que buscara una salida de McLaren hacia otro equipo de punta.

Mark Webber

En el comunicado, Webber y Neal expresaron: “Estamos orgullosos de haber desempeñado un papel fundamental en los años de formación de la carrera de Oscar y de haberle llevado a la F1 para que pudiera competir en las primeras posiciones desde tan pronto. Tras haber reducido nuestra participación en la pista esta temporada, hemos acordado de mutuo acuerdo que ahora es el momento adecuado para poner fin a nuestro contrato de representación. Esto permitirá a Oscar seguir consolidando sus logros bajo una nueva estructura de gestión, y a nosotros embarcarnos en nuevos proyectos. Le deseamos a Oscar todo lo mejor para una carrera larga y llena de éxitos”. Piastri dijo: “Me gustaría dar las gracias a Mark y a Ann por todo su apoyo y sus consejos a lo largo de los años. Su orientación ha sido inestimable, sobre todo a la hora de afrontar el inicio de mi carrera en la F1. Les deseo lo mejor de cara al futuro”.

Quién es Mark Webber

Mark Webber inició su carrera en Fórmula 1 en 1999 como piloto de pruebas de Arrows y corrió para Minardi (2002), Jaguar (2003-2004) y Williams (2005-2006) hasta que recaló en Red Bull, donde estuvo entre 2007 y 2013, siendo compañero de Sebastian Vettel (campeón 2010 a 2013) entre 2009 y 2013, año en que dejó la F1 para ir al WEC (Campeonato de Resistencia). Allí corrió con Porsche hasta 2016, año en que otro piloto de F1 emprendía el mismo camino: Jenson Button (ahora comentarista deportivo), campeón 2009 con Brawn GP (ahora Mercedes), se sumaba al WEC con Cadillac en el equipo Hertz Team Jota.

Mark Webber

Como ex piloto, Webber fue una importante influencia para Piastri, que tomó muchos consejos que lo ayudaron a progresar en su camino a la Fórmula 1 y dentro de ella, dándole una visión más amplia de lo que significaba adentrarse en la máxima categoría del deporte motor. Fue Webber quien lo introdujo en Alpine en 2022 y también quien después lo rescató para llevarlo a McLaren, aunque no pudo evitar, ni siquiera con las cláusulas en su contrato, que terminara perjudicado.

Los comienzos de Webber y Piastri

Webber comenzó a trabajar con Piastri en 2019 cuando corría en Fórmulas Renault y estuvo junto al piloto australiano cuando ganó el campeonato de F3 en 2020, el de F2 en 2021 y fue él quien le consiguió un lugar en Alpine en 2022 como reserva, donde corrían Fernando Alonso y Esteban Ocon (recientemente despedido de Haas). Tras 1 año en Alpine, donde según Piastri lo tuvieron parado frenando su desarrollo, Webber gestionó su pase a McLaren para la temporada 2023, en reemplazo de Daniel Ricciardo.

Pero la salida de Alpine no fue sencilla. Alonso, harto del coche, las internas del equipo y un compañero conflictivo como Ocon, se fue a Aston Martin, forzando a Otmar Szafnauer (director del equipo) a anunciar a Piastri como titular sin su consentimiento, mientras su manager Mark Webber ya estaba cerrando un acuerdo con McLaren. Al enterarse, Szafnauer exigió una compensación por el tiempo y dinero que habían invertido en el desarrollo de Piastri y Zak Brown, CEO de McLaren, aprovechó bien la situación: acordó con Daniel Ricciardo, que se quería ir, una salida anticipada y le pagó a Alpine para quedarse con Piastri. Esto le costó el puesto a Szafnauer, que había dejado ir a Alonso y a Piastri.

Osar Piastri

En su primer año en McLaren, Piastri se adaptó al equipo y a su compañero Lando Norris, conformando una dupla que colaboraba con el equipo a recuperarse, tras la salida de Andreas Seidl, que había dejado la dirección en manos de Andrea Stella para ir a Audi. Stella tenía un enfoque y una línea de desarrollo distintos, algo que Webber y Piastri veían con buenos ojos; el talento de Piastri comenzó a asomar y para 2025 tenía el campeonato en sus manos a mitad de temporada.

Pero era evidente que McLaren inclinaba la balanza hacia Lando Norris, que no había tenido un buen arranque de temporada al no entenderse con el coche. Entonces McLaren se esforzó por encontrar el problema que complicaba a Norris en un MCL39 que Piastri dominaba y, tras algunos cambios, Norris mejoró su performance, pero a costa de la de Piastri, que ya no se sintió a gusto con el coche. Después vinieron las ‘papaya rules’ (órdenes de equipo para dar prioridad a Norris) y Piastri terminó perdiendo el campeonato ante Norris y el Subcampeonato ante Verstappen, que había dado vuelta su situación en la segunda mitad de la temporada.

Oscar Piastri

Ese fue el momento de quiebre entre Oscar Piastri y Mark Webber, que como representante no supo evitar que McLaren perjudicara tanto a Piastri, que en 2026 le habría pedido a Webber que lo ubicara en otro equipo de punta, algo que Webber no pudo cumplir, a pesar de haber mantenido conversaciones con varios equipos. Finalmente, tras la renovación de Verstappen y Russell, con Hamilton en Ferrari, Piastri ya no tenía adónde ir y terminó atado a McLaren con una extensión del contrato hasta 2028, con un salario 50% menor que el de Norris, que según se ha dicho cobrará 30 millones de dólares por temporada.

El presente de Piastri

El piloto australiano no termina de adaptarse al nuevo reglamento, sólo ha sumado 2 podios y el coche no acompaña. El MCL40 tuvo un mal arranque, con problemas de fiabilidad del motor Mercedes, pero también tiene una ventana de rendimiento muy acotada, que lo hace impredecible e ingobernable, al que sólo Norris parece sacarle potencial, bajo ciertas circunstancias (logró 3 victorias).

Oscar Piastri

El panorama no es bueno para Oscar Piastri, porque si quiere ser visto como opción en un equipo de punta, debe mejorar su performance, ya que no es aceptable que un piloto como Piastri (sin desmerecer al resto) haya terminado detrás de Racing Bulls. Y si bien el responsable es el MCL40, un coche que nació mal, el foco siempre está puesto en el piloto, sobre todo porque Verstappen deja la vara cada vez más alta: en San Pablo remontó desde el puesto 21 hasta el 2° lugar en el podio con un coche al que según él, le falta desarrollo.

Ahora mismo la situación en el mercado de pilotos está complicada. Muchos están comprometidos a largo plazo con contratos-franquicia que se extienden hasta 2028 y 2030, como el caso de Leclerc, Norris, Verstappen, incluso Piastri (hasta 2028). Y aunque se habló mucho de su pase a Red Bull, y hasta de un intercambio (Piastri por Verstappen), Verstappen se quedó en el equipo y, a menos que el coche no sea lo que él necesita, no se irá. Si lo hiciera, la política de Red Bull ahora es más estricta y ascenderían a un piloto de la Academia, como lo hicieron con Lawson, Hadjar y Lindblad, y lo acaban de hacer con Nikola Tsolov, que fue fichado como reserva para 2027.

Oscar Piastri

Pero, por increíble que parezca, Piastri estuvo en el radar de Red Bull (al igual que Franco Colapinto) durante la gestión del ex CEO, Christian Horner. En una conferencia de prensa de 2024, le preguntaron a Horner, que estaba sentado junto a Toto Wolff y Zak Brown (CEO de Mercedes y McLaren), a qué piloto ficharía si tuviera la posibilidad y, sin dudar, dijo “Piastri”. Por ahora, el mercado de pases está cerrado al menos para 2027, año donde habrá mucho movimiento puesto que la mayoría termina su contrato. Sin embargo, Mercedes y Ferrari se aseguraron a Kimi Antonelli y Charles Leclerc hasta 2030, e ir a Williams, Haas, Alpine, Aston Martin o Cadillac no es una buena opción. Por lo que el futuro de Piastri podría estar en Audi si mejora el motor, porque la estructura es buena; a Mercedes si Russell se va (tiene contrato hasta 2027); e incluso a Ferrari, donde la situación con Hamilton está que arde.