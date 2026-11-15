"Te vas a matar y vas a matar a uno": el feroz cruce entre Carinelli y Ochoa que sacudió al TC

El clima en el picante mundo del Turismo Carretera escaló a niveles insólitos durante el fin de semana en el autódromo de Río Cuarto. Todo comenzó el sábado, cuando la sesión de clasificación se vio empañada por un toque entre Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa, un incidente que dejó al Toyota Camry del piloto rionegrino totalmente marginado de la competencia.

La reacción de Ochoa no se hizo esperar: furioso por el impacto, se bajó del vehículo, le propinó una patada a la trompa dañada e hizo gestos amenazantes al chaqueño cuando este pasó por el sector. Tras analizar la maniobra, los comisarios deportivos culparon a Carinelli por una incorporación peligrosa a la pista y decidieron retirarle todos sus registros de la clasificación.

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Cara a cara en los boxes: gritos, reproches y la intervención de la madre

Lejos de disiparse, la tensión se trasladó al domingo. Una vez concluida la tercera serie, Ochoa decidió ir directamente a buscar a Carinelli para reprocharle su actitud en pista, cuestionando de manera puntual su falta de reacción frente a la bandera amarilla.

El tono de la conversación subió rápidamente y la situación se desbordó con la sorpresiva incorporación de la madre del joven piloto al reclamo. El tumulto obligó a la intervención de terceros para evitar que la pelea pase a mayores, destacándose la presencia de Omar "Gurí" Martínez, referente y responsable del equipo de Carinelli, quien intentó calmar las aguas.

En medio del tenso cruce verbal, Carinelli le exigió mayor prudencia a su colega y lanzó una frase contundente dirigida a la madre del joven:"Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente. Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo".

Por su parte, antes de retirarse del lugar y dar por terminada la discusión, Ochoa retrucó con dureza: "Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuvo ni la dignidad de dejarme doblar".

La actividad en pista: triunfo de Rossi y la definición al rojo vivo en La Plata

Más allá del escándalo en los boxes, el espectáculo continuó sobre el asfalto cordobés con una competencia vibrante. Matías Rossi se quedó con una victoria contundente de punta a punta a bordo de su Toyota Camry, un triunfo muy celebrado que cortó su sequía y lo devolvió a lo más alto del podio en el TC después de 33 carreras. El podio lo completaron Agustín Canapino, en el segundo lugar, y Otto Fritzler, que finalizó tercero.

Con este panorama, el torneo entra en su recta final y la expectativa es total de cara al Gran Premio Coronación. La última fecha de la Copa de Oro se disputará el próximo 6 de diciembre en el autódromo de La Plata, donde Julián Santero llegará como el líder del campeonato con 116,5 puntos, escoltado de cerca por Facundo Chapur (100,5) y Mariano Werner (95,5).

BP