Franco Colapinto reclamó un cambio estructural en Alpine para 2027: "Hay cosas fundamentales en las que hay que trabajar"

Con el tramo final de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en marcha, Franco Colapinto ya proyecta el próximo año junto a Alpine. Aunque el pilarense aspira a dar un salto competitivo significativo en 2027, fue contundente al advertir que el equipo no logrará dar ese paso mediante simples ajustes parciales, sino a través de una reestructuración profunda en el diseño del monoplaza.

El adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes de la doble parada de Alpine en el GP de Brasil

Durante su paso por Interlagos en el marco del Gran Premio de Brasil, el argentino recurrió a una metáfora ilustrativa para graficar por qué resulta imposible corregir defectos estructurales de una carrera a la otra. “Por lo general, cuando vas mejorando cosas durante el año, es como poner una tirita donde estás un poco lastimado. Mejoras un poco, pero es muy difícil solucionar el problema fundamental del coche sin hacer un cambio grande”, explicó ante la prensa.

Colapinto remarcó que la escudería tiene perfectamente diagnosticados los puntos débiles del auto desde el inicio del calendario, pero aclaró que su resolución demanda tiempos de ingeniería que exceden el margen de maniobra de un campeonato en curso.

“Sabemos en qué tenemos que trabajar como equipo. Lo tenemos claro desde el principio de la temporada, porque son cosas que llevan tiempo de desarrollo y, a veces, son cambios muy fundamentales del coche. No puede ser simplemente una actualización, una mejora de rendimiento en una parte muy específica. Si hay cosas más fundamentales y grandes en las que trabajar, hay que esperar al año siguiente”, profundizó.

La fábrica de Enstone ya tiene la mente puesta en 2027

Tras haber frenado de forma temprana la evolución del auto de 2025 para apostar por el proyecto actual —que incluyó la alianza técnica con Mercedes para la provisión de unidades de potencia y cajas de cambios—, Alpine mostró cierta evolución respecto al pasado, aunque sin alcanzar la regularidad esperada con el A526.

Frente a este panorama, el piloto argentino confirmó que la evolución del vehículo vigente está cerrada y que todos los recursos humanos y técnicos de la sede de Enstone apuntan al próximo curso: “Ya están muy centrados en 2027. Obviamente, no hay más mejoras para este año y todo está enfocado en el próximo”.

De todos modos, evitó caer en promesas desmedidas y subrayó que el veredicto definitivo llegará recién en los ensayos de pretemporada: “Sabemos la dirección que tenemos que seguir para solucionar algunos de los problemas que tenemos, pero, obviamente, hasta que no lo probemos es difícil saberlo. En general, creo que definitivamente será mejor que este año”.

La cautela frente al avance de las demás escuderías

El optimismo de Colapinto se apoya también en la estabilidad deportiva: con su continuidad confirmada para conformar nuevamente dupla con Pierre Gasly en 2027, el argentino podrá involucrarse de lleno en el nacimiento y la puesta a punto del nuevo auto desde la primera hora.

Sin embargo, advirtió que el progreso propio deberá medirse contra la evolución que logren las demás estructuras de la parrilla durante el receso invernal. “Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termina la temporada, empieza un poco una carrera de ingenieros para ver cuánto mejora cada equipo. Tenemos que esperar y ver qué pasa”, concluyó.

BP