La recta final de la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca con buenas noticias para Franco Colapinto. En la antesala del Gran Premio de Las Vegas, la escudería Alpine confirmó que introducirá una actualización técnica en el motor de sus monoplazas, una mejora que también equipará el coche de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

La modificación se centra en el turbocompresor, un componente clave especialmente en un circuito callejero tan veloz y exigente como el de Nevada, donde la potencia de propulsión resulta vital.

Lo positivo para la estructura de Enstone es que ambos autos todavía cuentan con margen en su asignación anual, utilizaron tres de los cuatro cambios permitidos, por lo que la instalación se realizará sin sufrir ningún tipo de sanción ni retroceso en la grilla de partida.

Franco Colapinto a bordo del A526 de Alpine

Este avance técnico fue desarrollado por Mercedes bajo el programa conocido como ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización), una normativa implementada este año por la Fórmula 1 para recortar diferencias mecánicas entre los fabricantes mediante permisos especiales fiscalizados por la FIA.

Si bien las estimaciones indican que el impacto no representará una revolución radical de velocidad, la actualización ofrece un plus de potencia muy bien recibido en el garaje de Alpine.

De hecho, la estrategia genera un interesante contraste puertas adentro de las Flechas Plateadas: mientras que el joven campeón mundial Kimi Antonelli también estrenará la pieza en su monoplaza, su compañero George Russell no podrá llevarla debido a que ya agotó su cupo de turbos anuales.

F1 en Las Vegas: espectáculo garantizado dentro y fuera de la pista

Expectativas para el tramo final del campeonato

Para Colapinto, que lleva seis fechas sin poder ingresar a la zona de puntos tras aquel séptimo puesto en México que luego quedó sin efecto por una sanción, esta novedad técnica representa una valiosa oportunidad para recuperar protagonismo.

Con Las Vegas como la primera estación de una gira final que completarán los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, el equipo busca recabar información clave en pista y cerrar la temporada con mejores sensaciones.

Horarios para Argentina del GP de Las Vegas/Nevada

Las Vegas se sale del cronograma habitual: la actividad comienza el jueves y finaliza el sábado por la noche con la carrera.

Jueves 19

FP1 21:30

Viernes 20

FP2 01:00

FP3 21:30

Sábado 21

Qualy 01:00

Domingo 22

Carrera 01:00

FMZ