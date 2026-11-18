El GP de Las Vegas, 3° fecha de la F1 en Estados Unidos, arranca la actividad el jueves 19 de noviembre a las 16:30 hora local, 21:30 para Argentina y la carrera que será el sábado por la noche, se verá en nuestro país a la 1 de la madrugada. Es una de las 6 carreras nocturnas del calendario después de Singapur (la primera en 2008), Bahrein, Arabia Saudí, Qatar y Abu Dhabi. Pero contrario a lo que ocurre en otras ciudades, Las Vegas, igual que Mónaco, no resigna su intensa vida nocturna y las calles, donde se arma el trazado que incluye la avenida principal, se reabren al público ni bien la Fórmula 1 termina su actividad.

Gran Premio de Las Vegas

El circuito

El Las Vegas Strip Circuit se encuentra en Nevada (desierto de Mojave) y sus 6,2 km lo hacen uno de los más extensos del calendario, por lo que sólo se darán 50 vueltas. El trazado, que recorre la ciudad, es una combinación de 17 curvas (la mayoría de alta velocidad) y largas rectas donde se va a fondo en el 80% de la vuelta con velocidades que podrían superar los 350 km/h. En Las Vegas se corre de noche, cuando las temperaturas bajan (se esperan entre 8 y 11°C) por lo que el clima será un factor determinante: complicará la puesta en temperatura de los neumáticos, la configuración de los coches y reducirá el grip.

Trazado GP Las Vegas

Otro tema es la condición del asfalto que es irregular, bacheado y algo sucio, puesto que se reabre al público por la noche. Los baches provocan interrupciones en el flujo de aire, que alteran la carga aerodinámica, mientras que el tránsito nocturno (peatones y automóviles) ensucia el asfalto y le quita el ‘engomado’ que se logra tras el rodaje. Clasificar bien no es tan importante como en otros circuitos, ya que el trazado ofrece varias zonas de adelantamiento con Aero Activa en las rectas. De los 3 sectores el primero requiere velocidad y estabilidad; el segundo, más técnico y trabado, demanda agarre mecánico y el último es pura velocidad.

Gran Premio de Las Vegas

Los coches irán con una configuración de baja carga aerodinámica (alerones traseros bien planos) para mantener la estabilidad en los puntos de alta velocidad y el despliegue energético será muy alto por lo que tendrán que recurrir al Superclipping (MGU-K en modo recuperación) en las largas rectas para no quedarse sin batería. Pirelli llevará la gama blanda de compuestos C3, C4 y C5, para un asfalto que no es muy abrasivo, pero que tiene poco grip y la estrategia será a 1 parada. El pitlane es de circulación rápida (80 km/h), una detención puede tomar 20 segundos y el récord de vuelta lo tiene Lando Norris que en 2024 marcó un registro de 1:34.876.

Breve Historia

El Las Vegas Grand Prix no tiene detrás una larga historia puesto que sólo se disputaron 5 fechas: 1981, 1982 y 2023 a 2025. Las dos primeras en un circuito armado en el estacionamiento del Caesars Palace Hotel y las siguientes en el Strip Las Vegas que conocemos hoy. El piloto australiano Alan Jones, fallecido recientemente (5 de noviembre de 2026), compañero de Carlos Alberto Reutemann en Williams, ganó la carrera de 1981 en la que Nelson Piquet se coronó campeón por 1 punto frente al piloto argentino, luego que Williams hiciera cambios en su coche que bajaron el rendimiento.

Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El Las Vegas Strip Circuit es un callejero semipermanente armado en las calles de la ciudad, que incluye el Strip Boulevard, la avenida principal que la atraviesa y cuenta con instalaciones fijas construidas en un terreno propiedad de la F1 que se usan todo el año. Una de las atracciones es la imponente Mega Esfera (curvas 7-8), una imponente estructura construida para eventos y conciertos con capacidad para 20 mil espectadores a los que ofrece una experiencia inmersiva gracias a su tecnología, mientras que en el exterior refleja anuncios y patrocinios. Otra de las características es el icónico cartel ‘Welcome to Fabulous Las Vegas’, creado por la diseñadora e ilustradora estadounidense Betty Willis, en 1959.

Gran Premio de Las Vegas

En Las Vegas se coronaron campeones Nelson Piquet (1981), Keke Rosberg (1982) padre de Nico Rosberg campeón 2016, Max Verstappen en 2024 (4° campeonato consecutivo) y Doriane Pin campeona de la F1 Academy 2025 y actual Tester del equipo Mercedes F1. Como evento, el Gran Premio de Las Vegas junto al Grand Prix Plaza (complejo multiuso) fueron reconocidos en la Cumbre de la Alianza de Deportes Verdes de 2026 por la innovación ambiental y su compromiso con un futuro ‘0 emisiones’. Previo a este reconocimiento los organizadores firmaron una extensión del contrato por 10 años para seguir en la Fórmula 1 hasta 2037.

Colapinto va por la recuperación en Las Vegas: "Queremos un fin de semana sin contratiempos"

Tras el acuerdo, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1 dijo: “Estamos encantados de que la F1 continúe compitiendo en Las Vegas muchos años más. Desde su debut en 2023, el evento ha sido extraordinario, consolidándose como un destino para disfrutar de grandes carreras y entretenimiento de clase mundial, a donde llegan líderes empresariales globales, celebridades de primer nivel e influencers… Las Vegas es la piedra angular de nuestra presencia en Estados Unidos y refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este importante mercado...”.

Curiosidades del GP de Las Vegas

En la edición 2023, Carlos Sainz, que corría junto a Leclerc en Ferrari, sufrió la rotura del suelo debido a una tapa de alcantarilla floja que se levantó por la succión que provocó el paso de su SF23, evento que se repitió en 2025 (curva 17) afortunadamente sin incidentes, que sólo motivó una bandera roja en los entrenamientos libres para ajustar la rejilla.

Gran Premio de Las Vegas

Qué pasó en 2025

Max Verstappen ganó la carrera y volvió a meterse en la pelea por el campeonato al quedar empatado con Oscar Piastri en 366 puntos, a sólo 24 de Lando Norris que finalizó 2° pero fue descalificado junto a Piastri por una infracción técnica. El podio fue para Verstappen, Russell y Antonelli, un resultado que aseguró el 2° puesto en Constructores a Mercedes. El Top 10 lo completaron: Leclerc, Sainz, Hadjar, Hulkenberg, Hamilton, Ocon y Bearman.

Max Verstappen en el GP Las Vegas

Prácticas libres

Las prácticas se realizaron con un clima inestable, frío y algunas lluvias que dificultaron la puesta a punto de los neumáticos. La combinación frío-agua y un asfalto liso con poco agarre, provocó deslices y salidas de pista. Max Verstappen dijo “es como conducir sobre hielo”. La primera sesión transcurrió sin incidentes, la segunda se demoró 21 minutos para reparar una alcantarilla que estaba a punto de levantarse y en la última la lluvia formó charcos que obligó a salir con Intermedios. Cuando la pista secó, cambiaron a neumáticos para piso seco (Slicks) y los registros mejoraron. Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes) lideraron las tres prácticas; Lewis Hamilton marcó el récord de velocidad de 351 km/h.

Clasificación

Q1. Arrancó con lluvia y coches de seguridad recorriendo la pista para evaluar las condiciones. La mayoría salió con Intermedios, hubo despistes, aquaplaning, Alex Albon impactó el muro, a Charles Leclerc se le apagó el motor y Oliver Bearman se quedó parado en medio de la pista. Lideró Russell (1:53.144), seguido por Verstappen y Alonso. Eliminados: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda y Hamilton.

Gran Premio de Las Vegas

Q2. La lluvia dejó la pista muy mojada y salieron con Full-wet. A poco del final se despegó el deflector de la rueda delantera derecha de Albon y el coche de Norris sufrió aquaplaning. Lideró Russell (1:50.935) seguido por Hadjar y Sainz. Eliminados: Hulkenberg, Stroll, Ocon, Bearman y Colapinto.

Q3. Con el piso mojado y frío, varios coches patinaron y hubo Banderas amarillas por prevención. Poleman Norris (1:47.934). Las primeras 5 filas: Norris-Verstappen, Sainz-Russell, Piastri-Lawson, Alonso-Hadjar y Leclerc-Gasly.

Carrera

La carrera tuvo una largada acompañada por incidentes, fallas en los procedimientos de la FIA y terminó con 3 abandonos, varias penalizaciones y dos coches descalificados, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, un anuncio que se dio después del podio (inconcebible). Norris intentó anticiparse al ataque de Max Verstappen, lo arrinconó y al quedarse sin radio de giro se fue afuera; Verstappen tomó la punta, Kimi Antonelli fue sancionado por moverse en el cajón de salida y Gabriel Bortoleto (Sauber) chocó a Lance Stroll, que de rebote golpeó a Pierre Gasly dejándolo al revés en la pista. En el impacto un elemento se desprendió e ingresaron auxiliares a retirar los desechos, mientras los coches rodaban (falla de seguridad de la FIA).

Gran Premio de Las Vegas

Liam Lawson golpeó el coche de Piastri en la parte trasera, Alex Albon a Franco Colapinto, rompiéndole el difusor y en el 4° giro Bortoleto tuvo que abandonar. Albon se involucró en otro incidente con Hamilton y fue sancionado, y en el giro 24 Fernando Alonso realizó un doble adelantamiento sobre Yuki Tsunoda y Franco Colapinto. En el giro 35 Albon abandonó y Verstappen, que se había mantenido en la punta, ganó la carrera seguido por Norris y Russell. Tras la descalificación de Norris, Russell quedó 2° y su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, 3°.

Podio Las Vegas 2025

La descalificación de Norris y Piastri se debió a una irregularidad comprobada en la revisión técnica post carrera. Hasta 2025 los coches estaban bajo la normativa de ‘efecto suelo’ y por tanto se medía el desgaste del tablón debajo del coche que no debía tener menos de 10 mm de espesor y, por tanto, medir menos era indicador de que el coche iba más bajo y ganaba carga aerodinámica, aventajando al resto.

Horarios para Argentina del GP de Las Vegas/Nevada

Las Vegas se sale del cronograma habitual: la actividad comienza el jueves y finaliza el sábado por la noche con la carrera.

Jueves 19

FP1 21:30

Viernes 20

FP2 01:00

FP3 21:30

Sábado 21

Qualy 01:00

Domingo 22

Carrera 01:00

NZ