A horas de poner en marcha el fin de semana de actividad en el circuito callejero de Nevada, la Fórmula 1 dio un paso clave en la conformación de su parrilla de cara al 2027 y solo resta de una sola butaca por completar.

La escudería Cadillac oficializó este miércoles la continuidad de Valtteri Bottas como piloto titular para la temporada 2027, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro y disipando las chances del estadounidense Colton Herta, quien aspiraba a quedarse con ese asiento.

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Valtteri Bottas, el flamante piloto de Cadillac

Para confirmar la noticia, el propio piloto de 37 años protagonizó un llamativo video en redes sociales donde atendía una llamada con la leyenda "Asiento 2027" y sentenciaba con una sonrisa desafiante: "A quien le corresponda, me quedo".

Ya en declaraciones oficiales difundidas por el equipo, el nórdico valoró el proyecto: "Sabíamos que construir un equipo de F1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es exactamente lo que hace especial este desafío. Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y todavía queda mucho por venir", expresó.

De esta manera, el experimentado finlandés seguirá ligado al equipo estadounidense en su segundo año dentro de la máxima categoría, ratificando una dupla con aires de experiencia que completará el mexicano Sergio Checo Pérez, dueño de un vínculo contractual firmado hasta 2029.

Cómo quedó el mapa de la parrilla 2027

Con la ratificación de Bottas en Cadillac, la grilla de la máxima categoría para la próxima temporada quedó prácticamente sentenciada. A falta de confirmaciones oficiales definitivas, 21 de los 22 asientos ya tienen dueños confirmados.

Así va quedando la parrilla de cara al 2027

Con Franco Colapinto afianzado en Alpine, la única butaca que resta anunciar formalmente se encuentra en el garaje de Haas, que ya tiene asegurado al brasileño Rafael Camara pero mantiene pendiente el anuncio protocolar de la continuidad del británico Ollie Bearman.

FMZ