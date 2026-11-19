La dirigencia de River recibió este jueves una respuesta parcial del Tribunal de Disciplina luego de solicitar la revisión del castigo impuesto a Gonzalo Montiel tras la tarjeta roja en el Superclásico ante Boca en la Bombonera. El organismo resolvió reducir de tres a dos la cantidad de fechas de suspensión para el lateral derecho.

La decisión representa un alivio moderado para el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio en plena disputa de los playoffs del Torneo Clausura, aunque no alcanza para que Cachete esté disponible en lo inmediato.

Como ya cumplió una jornada frente a Aldosivi, deberá purgar la restante este domingo cuando el Millonario reciba a Lanús en el Monumental por los octavos de final.

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Gonzalo Montiel en el Superclásico

Con esta resolución, la reaparición de Montiel con la camiseta de River queda pendiente al resultado de la llave eliminatoria ante el Granate. Si el equipo de Núñez logra superar los octavos de final, el campeón del mundo volverá a estar habilitado recién para unos eventuales cuartos de final.

Mientras tanto, el cuerpo técnico ya venía trabajando con alternativas para el lateral derecho, donde Giovanni González sumó rodaje, en una semana marcada además por otros movimientos en el armado del once.

El origen del fallo y los argumentos de la revisión

La sanción inicial de tres partidos había generado malestar en River, tanto por el contexto del Superclásico como porque antecedentes recientes de "juego brusco grave" en el mismo certamen habían recibido castigos de hasta dos partidos.

A raíz de la presentación formal del club para reconsiderar la pena, el Tribunal abrió el debate y terminó acortando la sanción en una fecha.

De este modo, la medida quedó fijada en dos jornadas: una ya cumplida y otra por delante antes de que Montiel tenga vía libre para regresar en la siguiente instancia de los playoffs, siempre y cuando River siga en carrera.

FMZ