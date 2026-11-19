Luego de varios meses alejado de las canchas profesionales, Brian Fernández está listo para iniciar una nueva etapa en el ascenso argentino. El delantero de 32 años anunció que alcanzó un acuerdo de palabra para incorporarse a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo que milita en el Torneo Federal A y que viene de caer ante Douglas Haig en los cuartos de final de la Reválida por el ascenso a la Primera Nacional.

En diálogo con el medio local IF Chivilcoy, el futbolista aseguró que solo resta su llegada a la ciudad para formalizar el vínculo: "Lo único que queda es ir en diciembre; seguramente en los primeros días esté por esos lados". Además, dejó en claro su entusiasmo por el desembarco en la institución: "Está todo hablado y cerrado. Es un club lindo, me encanta".

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El consejo clave de "Uvita" Fernández y su presente futbolístico

La decisión de aceptar la propuesta del equipo bonaerense estuvo fuertemente influenciada por su entorno íntimo, especialmente por su hermano Nicolás "Uvita" Fernández, actual atacante de Belgrano de Córdoba. "Me dijo que estaba la posibilidad y que la atendiera porque era algo importante", relató Brian sobre la charla que terminó de inclinar la balanza.

A partir de esa recomendación, el delantero avanzó en las gestiones institucionales antes de tomar la determinación final junto a su familia: "Me contacté con el presidente (Juan Ignacio Rímola) y con el técnico (Alberto Salvaggio), y después de eso lo charlé con mis hermanos y mi mujer".

Brian Fernández

Mientras aguarda el inicio de la pretemporada y mantiene ritmo competitivo disputando la Copa Potrero para La Farma FC, el jugador reconoció que extraña el día a día profesional tras su salida de Fénix de Uruguay, su última experiencia oficial: "Una linda experiencia. Desde abril que no entro a un vestuario".

Una carrera marcada por la resiliencia y la búsqueda de revancha

Surgido como una de las grandes apariciones de Racing Club y con un recorrido internacional que incluyó pasos por el fútbol de México, Chile, Estados Unidos, Francia e Italia, la trayectoria de Fernández estuvo atravesada por difíciles batallas personales y problemas de adicciones que interrumpieron su continuidad deportiva.

Tiempo atrás, en una cruda entrevista televisiva en La Noche de TyC Sports, el atacante había expuesto la gravedad de su situación personal —"Estuve al borde de la muerte", llegó a confesar— y expresó su deseo de volver a sentirse jugador profesional. En diciembre, en Chivilcoy, tendrá el escenario para concretar esa esperada revancha.

BP