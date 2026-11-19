La carrera por el máximo cargo del fútbol internacional quedó oficialmente definida. Tras el cierre del período de presentación de listas en Zúrich, la Secretaría General de la FIFA confirmó que serán tres los postulantes habilitados para disputar los comicios del 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso de la entidad.

El actual presidente, Gianni Infantino, intentará extender su liderazgo frente a dos dirigentes con peso propio en sus confederaciones: el francés Philippe Diallo y el japonés Kozo Tashima. En cambio, el exjugador suizo Ramón Vega no logró validar su postulación ante el comité electoral al incumplir los requisitos reglamentarios.

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El balance de Infantino y su apuesta por un cuarto ciclo

Al frente del organismo desde febrero de 2016, tras el escándalo que derivó en la salida de Joseph Blatter, Infantino sustenta su aspiración de reelección en una profunda transformación estructural y financiera.

Durante su década de gestión impulsó la expansión de las Copas del Mundo —llevando el torneo masculino a 48 selecciones en 2026 y el femenino a 32 en 2023—, la instauración del VAR y una fuerte inyección económica hacia las 211 federaciones miembro, cuyos fondos de desarrollo escalaron de 1 a 25 millones de dólares, sumado a la triplicación de los premios para el fútbol femenino. No obstante, su administración llega a esta instancia bajo la lupa por los cuestionamientos en torno al programa FIFA Forward Enterprise (FFE).

Gianni Infantino

Philippe Diallo, la carta fuerte del bloque europeo

Con formación en Derecho y Ciencias Políticas y una carrera forjada en los escritorios del fútbol francés, Diallo emerge como el principal contendiente respaldado por la UEFA. Tras casi tres décadas en la Unión de Clubes Profesionales de Francia y su paso por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, asumió las riendas de la Federación Francesa en 2023 y revalidó su cargo en 2024, año en que también se sumó al Comité Ejecutivo europeo.

Ante la negativa de Arsène Wenger a competir, las asociaciones europeas cerraron filas detrás de su figura con un discurso frontal: el dirigente francés acusa a la actual conducción de dañar la imagen y la unidad del deporte, proponiendo una gestión enfocada en devolver la transparencia y la credibilidad institucional.

Philippe Diallo

Kozo Tashima y una candidatura histórica para Asia

Por el lado asiático, Kozo Tashima marca un hito al convertirse en el primer dirigente japonés en postularse para presidir la FIFA, tras inscribirse el 18 de noviembre con el mínimo reglamentario de cinco avales nacionales. Exdelantero de la selección nipona y entrenador formado en Alemania, construyó una sólida trayectoria dirigencial que incluyó la presidencia de la Federación Japonesa entre 2016 y 2024, la vicepresidencia del Comité Olímpico de su país y un asiento ininterrumpido en el Consejo de la FIFA desde 2015.

Su plataforma electoral apunta directamente a la integridad administrativa, criticando la falta de diálogo de Infantino, ciertas resoluciones disciplinarias y el trato dispensado a la delegación de Irán durante la última Copa del Mundo.

Kozo Tashima

BP