Comenzó la era de Mauricio Pochettino al frente del Manchester United. Luego de despedirse del seleccionado de Estados Unidos, el entrenador argentino viajó en un vuelo privado hacia Inglaterra para asumir formalmente el cargo en reemplazo de Michael Carrick y convertirse en el primer técnico no europeo en dirigir al club en sus 140 años de historia.

Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Manchester United

Pochettino se hizo presente este miércoles en el complejo de entrenamientos de Carrington para dar el puntapié inicial a su cuarto ciclo en la Premier League, tras sus pasos previos por el Southampton, el Tottenham y el Chelsea.

En sus primeras declaraciones a los canales oficiales de la institución, el DT no ocultó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera: "Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor, un privilegio estar en este club increíble. Espero con ansias comenzar a trabajar", expresó.

El mensaje a los hinchas y la búsqueda de unidad

A través de las redes sociales de los Red Devils, el estratega santafesino le habló directamente a los simpatizantes para marcar el pulso de lo que pretende imprimirle a su gestión.

"Hola Rojos, soy Mauricio Pochettino. Estoy deseando conocerlos, escuché muchas cosas buenas sobre ustedes. Espero que podamos ser felices trabajando y conectándonos juntos", señaló.

En esa misma línea, profundizó sobre el concepto primordial que buscará trasladar al vestuario: "El mensaje trata sobre estar unido, como el nombre Manchester United lo dice. Espero traer los momentos felices que este club merece y crear la unidad que todo equipo necesita para que los jugadores puedan estar en su mejor momento en el campo".

Exigencia física y un panorama crítico

El desembarco del argentino llega acompañado de medidas estrictas para corregir el rumbo futbolístico e institucional de un equipo que marcha en la zona de descenso de la Premier League con apenas 8 puntos en 10 fechas.

Manchester United

Entre las primeras decisiones del nuevo cuerpo técnico se destaca la imposición de presentarse obligatoriamente a trabajos de recuperación en el predio al día siguiente de cada partido, cortando de raíz con los días de descanso que concedía la anterior conducción.

De cara al mercado de enero, la prioridad dirigencial y deportiva estará puesta en depurar el plantel y aligerar la masa salarial, con nombres pesados en la rampa de salida.

Sin embargo, el margen de adaptación será mínimo: el estreno oficial de Pochettino en el banco tendrá ni más ni menos que la máxima exigencia del fútbol inglés, cuando este domingo visite desde las 13:30 horas al Liverpool en Anfield por la undécima jornada del certamen doméstico.

FMZ