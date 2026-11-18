Boca Juniors comenzó su éxodo a Barranquilla, Colombia, sede de la gran final de Copa Sudamericana 2026. El Xeneize sueña con volver a ser campeón de un torneo internacional tras 18 años, y se apoya en su destacado presente y el multitudinario acompañamiento por parte de los hinchas que también se están movilizando a la ciudad colombiana.

El plantel de Boca realizó un entrenamiento por la mañana del miércoles, y después de almorzar se trasladó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Barranquilla. Se espera que la delegación llegue cerca de las 21hs (Argentina) a suelo colombiano y se instalará en el Hotel Estelar Alto Prado, que será base logística durante su estadía.

Cambios en el cronograma de Boca Juniors en Barranquilla

Boca descansará en la noche del miércoles y realizará dos entrenamientos previos a la gran final, uno el jueves y otro el viernes. Ambos fueron movidos para las 19.30hs (Barranquilla), más tarde de lo previsto, debido a las altas temperaturas en la ciudad.

Leandro Paredes

Barranquilla espera por Boca con máximas superiores a los 32 grados, por lo que el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena decidió cambiar las prácticas al mismo horario que se jugará la final del sábado, con el sol en retirada.

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Arruabarrena dispuso la convocatoria de los 33 futbolistas que forman parte del plantel profesional regular, quienes viajaron en la delegación encabezada por Juan Román Riquelme.

Con Milton Delgado y Lautaro Blanco en condiciones de ser titulares, Boca alistaría ante Atlético Mineiro con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y la duda de Alan Velasco o Leonel Flores, con Tomás Aranda también corriendo desde atrás.