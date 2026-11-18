La definición por el escandaloso cierre entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, correspondiente a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, ingresó en su recta final. Mientras se aguarda que el Tribunal de Disciplina de la AFA emita su veredicto oficial este jueves por la noche, en Chubut reina el optimismo no solo por el tenor del informe arbitral, sino por una sugestiva señal administrativa que llegó desde la calle Viamonte.

El arbitraje argentino volvió al centro de la escena errores en definiciones del Ascenso

El indicio en las designaciones arbitrales para cuartos de final

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la programación y los jueces designados para los partidos de ida de la próxima instancia del torneo. Allí, lejos de dejar el casillero en suspenso, la entidad oficializó el cruce entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn.

Según el cronograma difundido, el compromiso se disputará este sábado a las 21:30 en la Tacita de Plata. La justicia estará a cargo de Bruno Amiconi, secundado por Juan Del Fueyo y Ernesto Callegari como jueces de línea, mientras que Francisco Acosta oficiará de cuarto árbitro. Esta publicación se suma al fuerte respaldo que significó para el conjunto patagónico el duro informe elevado por el árbitro Bryan Ferreyra contra el elenco mendocino.

El origen del escándalo: pirotecnia, suspensión y cruce de comunicados

El conflicto se desató el pasado sábado por la noche en Puerto Madryn. Cuando el equipo local se imponía por 3-1 y en las tribunas ya se celebraba el pasaje de ronda con el lanzamiento de fuegos artificiales, la pirotecnia terminó impactando y afectando al arquero visitante, Nahuel Galardi.

El guardameta del Botellero quedó tendido sobre el césped y, tras una extensa demora cercana a los 60 minutos, el juez Bryan Ferreyra determinó la suspensión definitiva del espectáculo por falta de garantías. El episodio derivó posteriormente en una guerra de comunicados oficiales en redes sociales entre ambas instituciones y dejó la resolución final en manos del Tribunal, que en las próximas horas deberá ratificar si se da por concluido el marcador o si se aplica otra sanción.

BP