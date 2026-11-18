Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían experimentar un cambio importante en su formato. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), adelantó que la próxima competencia tendrá características similares a la Nations League europea y que, además de los objetivos clasificatorios, habrá un título en disputa.

“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”, expresó Alonso en la previa del amistoso entre Uruguay y República Dominicana.

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La iniciativa tiene un condimento particular por la situación de Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya tienen asegurada su participación en el Mundial 2030 por ser anfitriones de los partidos inaugurales. De esta manera, las tres selecciones también formarían parte de la competencia sudamericana, aunque no necesiten conseguir uno de los cupos clasificatorios.

No es la primera vez que Alonso se refiere a esta posibilidad. En septiembre, durante una entrevista con El Espectador Deportes, el dirigente uruguayo había explicado que las Eliminatorias mantendrían, en principio, un calendario y un formato similares, pero que todavía restaba votar los adicionales para convertirlas en un torneo oficial con otro incentivo deportivo. “Nuestra propia Liga de Naciones, con un formato que sea atractivo”, había anticipado.

Sin embargo, la propuesta todavía deberá atravesar una instancia de discusión dentro de la Conmebol. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Pablo Milad, se refirió a las declaraciones de su par uruguayo y aclaró que no tenía confirmación del proyecto por parte de Alejandro Domínguez: “Es una propuesta, pero hubo 25 propuestas. Será una propuesta de él (Alonso)”, manifestó.

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Por ahora, no se dieron a conocer detalles sobre cómo se organizarían las diez selecciones sudamericanas, si se mantendría el sistema de todos contra todos o si habría modificaciones en la distribución de los partidos. Tampoco se confirmó cómo se definiría al campeón ni qué sucedería con los cupos para el Mundial. La posibilidad de una Nations League sudamericana comienza a instalarse como uno de los temas centrales en la planificación del próximo ciclo internacional.