Habrá demasiado en juego en el Mundo River cuando se dispute el primer playoff el domingo ante Lanús en el Monumental. La cornisa y el abismo ya tienen una línea muy delgada en términos de crisis futbolística y ese resultado puede convertir el partido en el último o el primero para Ponzio pensando en cómo seguir y para River soñando un 2027 con cierto alivio.

Ángel Correa

Se van a cumplir tres años de la última temporada que el equipo pudo festejar. En términos de la historia del club parece la nada misma si se miran los 18 años fatales que atravesaron los 50, los 60 y parte de los 70. Pero adquieren un tinte trágico al estar pegado a la era Gallardo y suma otras mechas explosivas con este momento de Boca y su campaña de campeón en todos los frentes. Ponzio está manejando desde cubierta un barco en medio de una tormenta perfecta.

Le tocó a él hacerse cargo de un timón que ni el proyecto Demichelis, ni el regreso de Gallardo y menos la urgencia con Coudet pudieron manejar. Ponzio agarró el mando, sin experiencia y sabiendo del costo que deberá pagar si todo termina como terminó en los últimos años. El riesgo de un jugador que ya estaba en la bandera de los ídolos es altísimo por eso las decisiones que tiene que tomar adquieren una relevancia casi dramática. No hay nada si no sale campeón.

Leo Ponzio al frente de River Plate

Elegir a los jugadores será su primera gran encrucijada. Ya lo hizo sacando a su protegido Martínez Quarta para que juegue Lautaro Rivero, una decisión tan inevitable como incómoda porque quien entra al equipo tampoco está en un nivel que pida a gritos titularidad. La otra es el volante central. Ya le pifió con Silva en la Bombonera y ahora debe definir con Espíndola que tiene un partido en primera o corre riesgos con Vera que no juega hace un mes y tiene problemas en la planta del pie. Decidir en la escasez es siempre un problema y le pasa tanto en la defensa como en el medio.

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Otro problema será la estrategia. Hay una fuerte disyuntiva porque por un lado está la historia, la localía, la diferencia de presupuesto de ambos equipos y los nombres propios. Estas opciones obligan a un River con un planteo súper audaz. Pero hay un contexto y sus circunstancias que se llevan de los pelos con esos pergaminos previos. Desde hace rato que estos reyes que tiene el equipo entran a jugar y parecen pordioseros de la creatividad y el talento. Por caso, Otamendi y Almada que son uno más y a veces uno menos en el equipo.

Nicolás Otamendi

Es arduo el camino que debe recorrer Ponzio si sueña, como sueña todo River, con levantar una copa, entrar a la Libertadores y jugar el trofeo de campeones a fin de año. Incluso si eso pasa, el DT tiene chances de dejar de ser transitorio y pensar en un grupo de trabajo con figuras destacadas de la era Gallardo. La apuesta que suena a milagro si la cabeza gira hacia atrás para ver el pasado cercano, cobra espíritu consagratorio si finalmente el equipo juega por lo que vale y no sigue haciendo de cotización un yunque para el fracaso.