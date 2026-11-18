La formación de River para enfrentar a Lanús empieza a tomar forma y una de las principales novedades podría estar en el mediocampo. Ante las complicaciones físicas de Aníbal Moreno y Fausto Vera, Santiago Espíndola aparece como el principal candidato para ocupar el puesto de volante central en el encuentro del próximo domingo. Con apenas 18 años y un partido en Primera División, el juvenil tendría por delante una de las pruebas más importantes de su corta carrera.

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Nacido el 17 de marzo de 2008 en Rojas, provincia de Buenos Aires, Espíndola llegó a River en 2021, cuando tenía apenas 13 años, después de dar sus primeros pasos en Argentino de Rojas. Desde entonces atravesó las distintas categorías juveniles del club y consiguió consolidarse en Reserva, donde durante 2026 sumó 20 partidos y cuatro goles.

Su crecimiento también tuvo un recorrido importante con la camiseta de la Selección Argentina. Fue parte del equipo campeón del torneo juvenil de L'Alcúdia en 2025 y, más recientemente, integró el plantel Sub 19 que consiguió el subcampeonato en los Juegos Suramericanos disputados en Santa Fe. Allí tuvo un papel destacado y convirtió el gol que le permitió al conjunto nacional meterse en la final.

En cuanto a sus características, es un mediocampista con capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones. Aunque actualmente se destaca como volante central, también puede jugar como interno por cualquiera de las dos bandas e incluso tuvo experiencias como enganche durante sus primeros años. En una entrevista con ESPN, el propio futbolista explicó cómo fue encontrando su lugar en la cancha: "Cuando llegué a River yo era enganche, en plenas pruebas me ponen como lateral por derecha, me mataron… quedé de lateral, después me encontraron el puesto de 5".

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Su estreno en Primera llegó el 5 de noviembre, en la victoria por 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Leonardo Ponzio le dio la titularidad y lo mantuvo durante 81 minutos, en una actuación que le permitió sumar confianza y empezar a competir por un lugar en el equipo principal. Posteriormente, también fue parte del amistoso frente a Gimnasia en el Monumental, donde volvió a integrar el equipo titular.

Ahora, el contexto le abre una oportunidad inesperada. Aníbal Moreno deberá ser operado por una discopatía lumbar y no estará disponible para lo que resta del año, mientras que Fausto Vera continúa condicionado por una tendinitis en el pie derecho. Ante ese panorama, Espíndola le habría ganado terreno a Lucas Gabriel Silva y aparece como la alternativa que más convence al cuerpo técnico.

El desafío será mucho mayor al de su debut: River recibirá a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, en una eliminatoria en la que no hay margen para el error. Para Espíndola puede ser el comienzo de una nueva etapa: después de recorrer las inferiores, destacarse con la Selección juvenil y tener su primera experiencia en Primera, tendrá la posibilidad de demostrar si está preparado para hacerse cargo de una posición clave en el equipo de Ponzio.

LT