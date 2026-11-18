La contundente victoria de la Selección Argentina por 7-0 ante Costa Rica en Córdoba sirvió para cerrar el año deportivo con una sonrisa, pero dejó sobre la mesa una preocupación que se repitió en esta última doble fecha FIFA: la escasa convocatoria de público en las tribunas, un fenómeno que ya se había evidenciado en La Bombonera en la derrota ante Uruguay.

Ante este escenario, Emiliano Dibu Martínez alzó la voz y realizó un crudo diagnóstico acompañado de un pedido directo hacia los dirigentes.

Tres motivos para seguir soñando con una Selección Argentina de elite

Emiliano "Dibu" Martínez

En declaraciones tomadas en la zona mixta tras la goleada en Córdoba, el marplatense no esquivó el problema y admitió que la falta de gente es un tema que incomoda puertas adentro: "Es algo que no nos gusta", reconoció al referirse a las postales de las canchas con claros huecos en las gradas.

Si bien el arquero campeón del mundo entendió que la ausencia de Lionel Messi genera un impacto inevitable en el interés popular, remarcó que el apoyo debe trascender a las individualidades: "Sabemos que no está Leo, que la gente obviamente quería verlo más a él, pero al final es la Selección Argentina y necesitamos ese cariño. Necesitamos volver a jugar con estadios llenos".

La propuesta del Dibu: bajar los precios y sumar iniciativas solidarias

Para revertir esta tendencia y volver a "enamorar" al público, el arquero del Chelsea consideró que la solución requiere un trabajo en conjunto entre los futbolistas, el cuerpo técnico y la dirigencia de la AFA. En ese sentido, puso el foco en la accesibilidad económica.

"Tenemos la responsabilidad nosotros, el cuerpo técnico y los dirigentes de hacer eso posible. Dar amor a la gente, bajar un poco el precio de las entradas y llenar todos los estadios, que la verdad lo necesitamos", enfatizó.

Además de reclamar un ajuste en los valores de los tickets, el Dibu propuso implementar estrategias con sentido social para incentivar la presencia de los más jóvenes: "Nos gustaría jugar con estadios un poco más llenos. Capaz hay que hacer cosas solidarias para llenarlos, llenos de chicos", sugirió.

Por último, de cara al inicio de una nueva etapa de recambio generacional sin el astro rosarino, el Dibu subrayó la importancia de respaldar a los nuevos que se quieren ganar un lugar en la Scaloneta: "Los chicos son referentes, son campeones del mundo y hay muchos chicos nuevos que necesitan ese amor de Argentina".

FMZ