La Selección Argentina de Fútbol cerró el 2026 de la misma manera que lo inició: soñando. Es cierto que los ambiciosos objetivos propuestos a principio de año se vieron frustrados en la final del Mundial de Norteamérica y también que el retiro de Lionel Messi marcó un quiebre doloroso, aun en su previsibilidad.

Argentina vs Costa Rica

La Albiceleste encaró este año con la expectativa de sumar otro título internacional en la famosa Finalissima ante España que iba a ser previa a la Cita Máxima. Con el ánimo por las nubes, la organización se vio trunca y la final entre campeones de América y Europa no se realizó.

Argentina venía construyendo desde la Copa América 2024 un equipo que parecía preparado para responder ante la circunstancial ausencia de Lionel Messi, con su clímax en la soberbia victoria con goleada ante Brasil de marzo de 2025 por Eliminatorias Sudamericanas, triunfo 4-1 del que no participó el rosarino.

Final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Parecía que la selección estaba lista para ser un gran equipo con el agregado de Messi, sin embargo el inicio de la Copa Mundial 2026 quemó los papeles, ratificando al rosarino como líder deportivo y espiritual, con una muestra de vigencia que fue salvavidas de combinado nacional en más de una ocasión.

Con más esfuerzo que fútbol llegó Argentina a su segunda Final del Mundo consecutiva, y España la puso ante un escenario prácticamente inexplorado en el Ciclo Scaloni: la derrota. El golpe, maquillado bajo el grito de la conspiración, se extendió al doloroso adiós internacional de Lionel Messi, replanteando la caducidad de un equipo impoluto.

Tres motivos para seguir creyendo: la renovación de Scaloni

La renovación de Lionel Scaloni fue la mejor noticia para la Selección Argentina. El entrenador que está al frente desde 2018 puso en duda la extensión de su vínculo tras finalizar el Mundial 2026, pero durante la Fecha FIFA de noviembre ratificó la continuidad hasta la Copa del Mundo de 2030.

Lionel Scaloni en la Selección Argentina

El padre de la criatura seguirá poniendo su método al servicio del equipo, y aquella capacidad para la renovación orgánica que realizó con precisión quirúrgica entre 2019 y 2022 deberá volver a la escena. Esta vez ante una cirugía mayor, la Argentina sin Messi.

Lionel Scaloni analizó el año de la Selección Argentina, elogió a Nico Paz y cuestionó el calendario 2027

Pero Scaloni y su equipo de trabajo cuentan con sobradas credenciales para mantener la motivación y el foco. El camino a otro Mundial inédito agregará obstáculos a un calendario de por sí complejo, ya que la clasificación asegurada al 2030 pondrá a la Selección Argentina ante un incierto escenario de competitividad, con la Copa América recién prevista para mitad de 2028.

Nico Paz como punta de lanza de la nueva camada

Un claro motivo para seguir soñando es la cantidad de futbolistas que piden pista desde atrás, con Nico Paz como principal emblema. El futbolista de 22 años ocupó el lugar en cancha de Lionel Messi durante las últimas dos Fechas FIFA del 2026 con una naturalidad sorprendente.

Nico Paz con la Selección Argentina

Paz no solo cumplió con lo táctico sino que además aportó una increíble cuota goleadora, anotando cinco tantos en sus últimos cinco partidos con la Selección Argentina. Formado en Real Madrid y afianzado en el también sorprente Como de Italia, Nico domina una escena plagada de alternativas.

Argentina vs Costa Rica: los puntajes de la selección en el último amistoso del año

De Román Vega a Franco Mastantuono, pasando por distintos sectores de la cancha, Argentina cuenta con un puñado de jugadores que ya están en Europa y buscan su lugar en la selección. Scaloni los conoce, los tiene en cuenta y ya les empezó a dar rodaje.

Jerarquía y proyección: la vieja joven guardia

Posiblemente el motivo más concreto para seguir creyendo en una Selección Argentina de primer nivel radica en aquellos Campeones de Qatar 2022 que llegaron a ese Mundial como renovación y hoy son referentes indiscutidos.

Julián Álvarez

El flamante capitán Cuti Romero, Lisandro Martínez (ambos de 28 años), Lautaro Martínez (29 años) y Alexis Mac Allister (28 años) encabezan una guardia con destacada proyección por delante. El emblema Dibu Martínez (32) vigila desde atrás con Julián Álvarez (26) y Enzo Fernández (25) manteniendo una frescura total.

Siete titulares con otros tantos más que son ruedas de auxilio y brindaron constantes soluciones al cuerpo técnico. Una base sólida preparada para seguir haciendo de la constancia y regularidad un sello característico de esta historia Selección Argentina.