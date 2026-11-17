El cordobés Julián Álvarez pudo destacarse en el Mario Alberto Kempes y anotó doblete en la gran goleada de Argentina sobre Costa Rica. La Araña, de complicado semestre en Atlético de Madrid, recuperó la sonrisa en la Fecha FIFA con Argentina, facturando por duplicado tras haber convertido ante Uruguay en La Bombonera.

Julián Álvarez recordó un récord individual de Qatar 2022

Julián fue una de las figuras de la primera etapa y anotó su primer doblete con la camiseta nacional desde aquella recordada semifinal del Mundial 2022 ante Croacia. Su primera conquista llegó tras capturar un preciso pase atrás de Agustín Giay en las inmediaciones del punto penal.

Minutos más tarde, la Araña volvió a inflar la red con una definición exquisita de zurda y casi sin ángulo, alcanzando así los 19 goles en 64 partidos disputados con el seleccionado mayor.