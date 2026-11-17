Emiliano "Dibu" Martínez escribió una nueva página dorada en la historia de la Selección Argentina tras mantener su valla invicta en la contundente goleada por 7-0 ante Costa Rica, disputada este martes en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De regreso a la titularidad luego de haber sido preservado por Lionel Scaloni frente a Uruguay, el arquero marplatense alcanzó las 47 vallas invictas e igualó la marca histórica de Sergio "Chiquito" Romero en lo más alto del podio nacional.

Una atajada clave y un susto para sostener el cero en Córdoba

A pesar del abultado dominio albiceleste en la cancha, Dibu Martínez tuvo que intervenir en momentos puntuales para cuidar su registro. El guardameta respondió con una gran atajada tras un remate de Méndez que exigió sus reflejos para evitar el descuento visitante.

Más tarde, el marplatense protagonizó una jugada de alto riesgo tras una mala salida que casi termina en gol luego de un rebote fortuito. Sin embargo, la fortuna jugó de su lado y logró sostener el cero en su arco hasta el pitazo final.

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A la par de Chiquito Romero con una efectividad arrolladora

Con su presencia en territorio cordobés, el campeón del mundo llegó a los 71 partidos defendiendo el arco del seleccionado mayor, sumando su valla invicta número 47 luego de haber alcanzado las 46 en el compromiso previo ante Benín. De este modo, dejó de ser el único escolta para compartir el liderazgo absoluto con Sergio Romero.

Dibu Martínez

La dimensión de la hazaña radica en la velocidad con la que alcanzó el registro: mientras que Chiquito necesitó 96 encuentros internacionales (48,96% de eficacia), Martínez lo consiguió disputando 25 partidos menos. Con este resultado, elevó su promedio de imbatibilidad a un impactante 66,20% bajo la conducción de Scaloni, ciclo en el que acumula 56 triunfos, 10 empates y apenas 6 derrotas.