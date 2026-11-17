Franco Mastantuono tuvo una noche inolvidable en el Estadio Mario Alberto Kempes al convertir su primer doblete con la Selección Argentina, cerrando la aplastante goleada por 7-0 frente a Costa Rica. En una exhibición colectiva en Córdoba por la Fecha FIFA, el joven talento ingresó tras el descanso y fue clave para sostener el ritmo arrollador del equipo nacional en el arco rival.

Conexión entre ex River en el complemento

Lejos de bajar la intensidad tras una primera mitad dominante, los cambios de Scaloni mantuvieron intacta la cuota goleadora. Franco Mastantuono entró en el segundo tiempo y tardó apenas un puñado de minutos en inflar la red en una de las primeras pelotas que tocó.

La jugada nació de un buen pase filtrado de Enzo Fernández que lo dejó de cara al gol dentro del área. Puente entre dos futbolistas con pasado en inferiores de River Plate, el atacante se acomodó con categoría y definió al primer poste, haciendo completamente estéril la estirada del arquero Sequeira.

Julián Álvarez recuperó la sonrisa con su segundo doblete para la Selección Argentina

Pared con Giuliano Simeone y zurdazo para el 7-0 definitivo

Sobre el epílogo del partido, Mastantuono volvió a asociarse en ofensiva, esta vez tirando una pared con Giuliano Simeone. El ofensivo recibió la devolución y sacudió un potente zurdazo para estampar el 7-0 definitivo.

Tres goles en ocho partidos para Mastantuono con la Selección Argentina.