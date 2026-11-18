La delegación de Boca ya se encuentra instalada en Barranquilla para ultimar los detalles de cara a la gran final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. En medio de ese clima de entusiasmo y expectativa, dos referentes tomaron la palabra: Rodolfo Arruabarrena y Santiago Ascacibar.

Tanto el director técnico como el mediocampista enfrentaron los micrófonos apenas pisaron suelo cafetero para dejar sus primeras sensaciones y comenzar a palpitar la definición del próximo sábado.

Boca arribó a Barranquilla con la ilusión de volver a ser campeón internacional

El análisis del Vasco Arruabarrena sobre el clima y Atlético Mineiro

El director técnico xeneize remarcó el desgaste del traslado aéreo y puso el foco en la puesta a punto futbolística y en las particularidades que exige una definición a partido único.

"Un viaje un poquito más largo de lo habitual, pero bueno, ya llegamos acá y a tratar de preparar el partido para decir presente el día sábado", señaló el Vasco.

Consultado sobre las exigentes condiciones climáticas de la ciudad colombiana, Arruabarrena evitó alarmas y apeló a la experiencia que requiere este tipo de instancias. "Ya veremos el tema de la humedad, el tema del calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar", explicó.

Además, al analizar al conjunto brasileño, destacó su mérito deportivo y apuntó a imponer condiciones dentro de la cancha: "Es un equipo que ha llegado a una final por sus cualidades, nosotros lo mismo. Esperemos el día sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrar en el campo, que es donde se definen las cosas".

La ilusión de Santiago Ascacíbar y el respaldo de los hinchas

Por su parte, Santiago Ascacíbar expresó su alegría por haber cumplido el gran objetivo trazado en el semestre y se mostró enfocado en dar el último paso hacia el título.

"La verdad que contento, feliz por estar acá. Era un poco lo que nos propusimos nosotros a principio de este semestre y bueno, ahora a seguir por otro paso más", afirmó el volante.

El mediocampista también destacó las virtudes que identifican al plantel en los momentos clave y valoró el masivo acompañamiento de los simpatizantes de Boca en Colombia.

"Creo que el equipo tiene mucha personalidad, carácter a la hora de jugar partidos importantes, trabajo y, sobre todas las cosas, por ahí el fútbol que también lo hace de buena manera", sostuvo, antes de agregar sobre el público xeneize: "Como siempre decimos, la gente de Boca está en todos lados y nos hace sentir ese apoyo".

FMZ