La etapa más oscura de la historia institucional de River Plate tendrá finalmente su correlato en los tribunales. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 confirmó que Daniel Alberto Passarella enfrentará un juicio oral y público a raíz de las múltiples irregularidades financieras y operativas detectadas durante su paso por la presidencia de la institución, cargo que ejerció entre 2009 y 2013.

El proceso judicial, que comenzará el 15 de febrero de 2027 —apenas unos meses antes de que el expediente corriera riesgo de prescribir—, incluirá en total a 31 acusados. En la nómina figuran el entonces vicepresidente Diego Turnes, otros exintegrantes de la comisión directiva, efectivos policiales y referentes de la barra brava millonaria.

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Los delitos investigados: pases, desvíos y reventa de entradas

La acusación, impulsada originalmente en 2012 y encabezada en su etapa de instrucción por el fiscal José María Campagnoli, apunta a un entramado de maniobras que habrían provocado un grave perjuicio económico para las arcas del club.

Daniel Passarella

Entre las imputaciones principales se destacan la administración fraudulenta, el desvío de dinero, defraudaciones reiteradas e irregularidades en las transferencias de futbolistas. Además, la investigación sostiene que durante aquellos cuatro años funcionó un circuito clandestino que revendía un promedio de 1.500 localidades por partido de manera ilegal.

El nexo con la barra y las posibles condenas

Otro de los ejes centrales del expediente es la presunta instigación a la formación y sostenimiento de grupos violentos, a partir de la connivencia comprobada entre sectores de la dirigencia, fuerzas de seguridad y cabecillas de la hinchada.

De acuerdo con la calificación legal de los hechos que llegan a debate, los implicados afrontan cargos cuyas escalas penales contemplan condenas de hasta 12 años de prisión efectiva por el daño patrimonial y estructural ocasionado a la entidad de Núñez.

BP