La Final de la Copa Sudamericana comenzó a tomar color con la llegada de los planteles a Barranquilla, sede de la gran definición del próximo sábado. Boca Juniors fue recibido por una multitud en su arribo al Hotel Estelar Alto Prado, su base operativa, donde descansó la primera noche.

Boca en Barranquilla

En la mañana del jueves 19 de noviembre, cerca de las 8.00hs (Barranquilla) una delegación de CONMEBOL llegó por sorpresa al lugar y montó los preparativos necesarios para realizar un control antidoping de rutina. Si bien el protocolo prevé los análisis previos para ambos equipos, la irrupción encontró a varios futbolistas durmiendo en sus habitaciones, alterando los planes de descanso.

23 de los 33 futbolistas convocados de Boca Juniors fueron sorteados para realizarse un control que se desarrolló con normalidad y sin ningún inconveniente.

Boca realiza su primer entrenamiento en Barranquilla

Rodolfo Arruabarrena comanda desde las 19.30hs de Argentina (17.30hs Barranquilla) el primero de los dos entrenamientos que Boca Juniors realizará en Colombia antes de la final. La sesión iniciará más tarde de lo previsto por los cambios decididos este miércoles, priorizando un horario de tarde para aprovechar la baja del sol y aplacar las altas temperaturas que marcaron este jueves una sensación térmica superior a los 40 grados.

Estadio Metropolitano

Boca entrena en el Estadio Municipal Romelio Martínez, cancha que supo ser escenario para los principales equipos de la ciudad pero que quedó en desuso regular con la consolidación del Estadio Metropolitano, sede de la final.

Franco Colapinto palpitó la final de Boca en Copa Sudamericana antes de iniciar el GP Las Vegas de Fórmula 1

El hotel y campo de entrenamiento de Boca Juniors están separados por poco más de diez minutos en auto.