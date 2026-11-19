El clima en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 suma un capítulo de máxima tensión en Brasil. Este miércoles, mientras el plantel de Atlético Mineiro realizaba los trámites de embarque en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, rumbo a Barranquilla —donde este sábado desde las 19:30 enfrentará a Boca Juniors—, un integrante de Galoucura, la principal barra del club, abordó cara a cara al arquero y capitán Everson para exigirle un triunfo.

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Ante la mirada seria del guardameta, quien escuchó en silencio y asintió con la cabeza, el simpatizante apuntó directamente contra la mentalidad del equipo y tomó como referencia la actitud del volante argentino Leandro Paredes, figura del Xeneize en la semifinal frente a Vasco da Gama.

“El Galo perdió ya cuatro finales. Cuatro finales a las que llegaron y perdieron. No pueden una quinta. Ustedes van a enfrentar a Paredes, que metió un gol en la semifinal y lo gritó como si fuese una final. Van a jugar contra un equipo aguerrido. Si el jugador es como la Cenicienta, el equipo no gana”, lanzó el barra.

El reclamo por el esfuerzo de los hinchas y la advertencia para el regreso

Durante el cruce, el integrante de la torcida subrayó el sacrificio económico de los cerca de 15 mil aficionados que viajarán a Colombia por cuenta propia, con gastos que alcanzan los 15.000 reales, y dejó un mensaje intimidatorio de cara a la vuelta a Brasil tras el encuentro decisivo.

“Ellos no reciben nada del club, así que nosotros les vamos a pagar. Lo que queremos aquí es por el honor del escudo. Que salgan a la cancha y jueguen como hombres. No vamos hasta allá para perder, vamos a ganar”, sostuvo antes de estrecharle la mano a Everson y rematar: “Eso es lo que le pedimos al equipo, porque, sinceramente, si juegan como Cenicientas, estamos muy mal. Aquí también los vamos a recibir. Jueguen como hombres, hermano”.

La racha adversa del equipo de Eduardo Domínguez y los antecedentes de Everson

La impaciencia de los fanáticos responde tanto al presente futbolístico como a las recientes frustraciones en instancias decisivas. El conjunto conducido por el entrenador argentino Eduardo Domínguez atraviesa una crisis de resultados con siete partidos consecutivos sin victorias (cinco derrotas y dos empates, racha que incluyó su eliminación de la Copa de Brasil ante Gremio). A esto se suma haber caído en cuatro de sus últimas cinco finales disputadas: la Copa de Brasil y la Copa Libertadores en 2024, la Copa Sudamericana por penales ante Lanús en 2025 y el Campeonato Mineiro frente a Cruzeiro en 2026.

El episodio vuelve a colocar en el centro de la escena a Everson, un referente histórico de la institución desde su arribo en septiembre de 2020 —con 395 encuentros, 152 vallas invictas y ocho títulos conquistados—, pero que ya había sufrido situaciones de hostigamiento extremo: en septiembre de 2025, el arquero denunció públicamente que su hija fue víctima de acoso sexual por parte de hinchas enardecidos tras un empate ante Santos.