La espera terminó para los juveniles argentinos. Este jueves, en el marco de la jornada inaugural de la Copa del Mundo Sub 17 que se disputa en Qatar hasta el 13 de diciembre, la Selección Argentina Sub 17 conducida por Diego Placente hará su estreno frente a Australia. El encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo C —que también integran Mozambique y Dinamarca— se jugará desde las 13:00 en el Campo 8 del complejo Aspire Zone de Al Rayyan y contará con transmisión en vivo de TyC Sports.

La Selección Argentina afronta una cuenta pendiente en el histórico Mundial Sub-17 de Qatar

El combinado nacional afronta el certamen con la ambición de romper una racha histórica: el Sub 17 es la única categoría mundialista en la que Argentina nunca disputó una final. Sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, además de haber finalizado cuarta en 2001, 2013 y 2023. Tras la eliminación por penales ante México en los 16avos de final de la edición 2025 —la primera bajo el nuevo calendario anual impuesto por la FIFA—, el plantel llega tras obtener el subcampeonato en el Sudamericano 2026.

Selección Argentina en el Mundial Sub-17 de Qatar

Las piezas clave del plantel albiceleste

El plantel argentino combina experiencia reciente en torneos juveniles con rodaje en la Primera División del fútbol local:

Valentín Reigia: El arquero de Argentinos Juniors se ganó la titularidad para el Sudamericano 2026 tras haber sido suplente en el Mundial anterior y llega como una garantía bajo los tres palos.

Simón Escobar y Juan Cruz Policella: Ambos futbolistas de Vélez —a quienes Guillermo Barros Schelotto extrañará en los playoffs del Torneo Clausura— son cartas fundamentales. Escobar ya suma 15 partidos en Primera, mientras que Policella aporta desequilibrio y desfachatez ofensiva.

Giovanni Baroni: El mediocampista de Talleres es otro de los nombres a seguir, luego de demostrar personalidad y buen nivel en la máxima categoría pese al complejo presente deportivo del conjunto cordobés.

Giovani Baroni

A diferencia de procesos anteriores, el juvenil Kiki Ramos no integra la nómina albiceleste tras optar por representar a Haití, su país de nacimiento.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Australia

Valentín Reigia; Thiago Pérez, Julio Coria, Mateo Mendizábal, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Giovanni Baroni, Simón Escobar; y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.

Diego Placente

El fixture de Argentina y el formato de competencia

Luego del compromiso frente al conjunto oceánico, el calendario de la fase de grupos continuará para la Selección con otros dos duelos al mediodía argentino: el domingo 22 de noviembre ante Mozambique (12:30) y el miércoles 25 frente a Dinamarca (12:30).

El torneo reúne a 48 selecciones divididas en 12 zonas de cuatro equipos. Para acceder a los dieciseisavos de final, Argentina deberá finalizar entre los dos primeros puestos de su grupo o ubicarse dentro de los ocho mejores terceros de la tabla general. Todos los encuentros del campeonato se desarrollan en las canchas del complejo Aspire Zone, a excepción de la gran final, programada para el 13 de diciembre en el estadio Ahmad bin Ali.

BP