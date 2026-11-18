El cierre de la actividad oficial de 2026 dejó mucho más que una exhibición futbolística en el estadio Mario Alberto Kempes. En la aplastante goleada por 7-0 frente a Costa Rica, Lionel Scaloni volvió a dar muestras concretas de su plan de renovación generacional al mandar a la cancha a dos jóvenes defensores: Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

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Con sus primeras presentaciones oficiales con la camiseta mayor, ambos zagueros se incorporaron a un registro histórico que ya alcanza los 75 futbolistas debutantes desde que el técnico oriundo de Pujato asumió la conducción del equipo nacional en septiembre de 2018, inicialmente de manera interina tras la salida de Jorge Sampaoli.

El 2026 como laboratorio de renovación

La temporada que acaba de concluir quedará marcada como un año bisagra para la Selección Argentina. Tras disputar la final de la Copa del Mundo y afrontar el impacto deportivo y simbólico del retiro de Lionel Messi, el cuerpo técnico aceleró el proceso de observación y fogueo de nuevas variantes de cara al próximo ciclo mundialista.

En total, fueron 14 los jugadores que sumaron sus primeros minutos absolutos a lo largo de estos doce meses, confirmando en los hechos lo que el propio Scaloni adelantó en su última conferencia de prensa: las puertas del predio de Ezeiza están abiertas para los juveniles que pidan pista con rendimientos sostenidos.

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La mirada de Scaloni sobre los juveniles y el rol del Fútbol Argentino

Días atrás, en la previa del cruce ante Costa Rica, el entrenador ya había profundizado sobre el camino de los jóvenes hacia la Selección Mayor y su impacto en el ámbito local. En ese contacto con la prensa, Scaloni se mostró entusiasmado con la nueva camada de futbolistas y destacó la articulación permanente con las selecciones juveniles, mencionando el trabajo conjunto con Pablo Aimar para conocer tanto el juego como la personalidad de cada proyecto antes de dar el salto.

“Es un lindo momento para que esos chicos puedan jugar con la Selección y quedarse para siempre. Es lo que les decimos: ‘Ojalá te pongas esta camiseta y no te la saques más’. Es ilusionante”, expresó.

Asimismo, celebró que los clubes del fútbol argentino logren retener por más tiempo a sus talentos antes de transferirlos al exterior, poniendo como ejemplo el trabajo de Vélez bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. “Algo que extrañábamos hace mucho es que se puedan quedar un poco más y puedan tener cierta cantidad de partidos en sus equipos. Antes hacían cinco o diez partidos y se iban. No es lo mismo jugar en la Primera de acá y después irse a Europa; van a estar más preparados y cuando se unen con los de experiencia hacen un buen combo”, analizó.

Leonel Flores y Tomás Palacios también hicieron su debut este año

El 2026 de la Selección Argentina, en números

Uno por uno, los 75 debutantes de la era Scaloni

Desde la primera gira en Estados Unidos en 2018 hasta la reciente noche en suelo cordobés, esta es la nómina completa de futbolistas que tuvieron su estreno con el actual cuerpo técnico: