La Selección Argentina cerró el 2026 con una goleada por 7-0 ante Costa Rica en Córdoba y varias señales positivas de cara al nuevo ciclo. Una de las grandes figuras de la noche fue Nico Paz, autor de dos goles en el estadio Mario Alberto Kempes. Su actuación no pasó inadvertida para Lionel Scaloni, quien le dedicó varios elogios en conferencia de prensa, aunque también dejó en claro que todavía tiene mucho por desarrollar.

Nico Paz en Argentina vs Bolivia

Tres motivos para seguir soñando con una Selección Argentina de elite

“Nico hoy ha hecho un partido muy bueno, igual que el otro día, y todavía puede dar más. Es un futbolista verdadero, que choca cuando tiene que chocar y juega cuando tiene que jugar. Lo cuidaremos, es joven todavía, estamos contentos”, expresó el entrenador, que valoró especialmente sus actuaciones en los dos encuentros de esta fecha FIFA.

El técnico también explicó cómo pretende acompañar el crecimiento del mediocampista ofensivo y cuál es el mensaje que busca transmitirle. En ese sentido, remarcó que no debe cargar con la responsabilidad de resolver los partidos por su cuenta: “Se lo lleva de la manera que estamos haciendo: haciéndole entender que él solo no va a resolver el partido, que lo resuelve el equipo”.

En amistosos, se puede no usar la 10, pero cuando vuelvan los partidos oficiales,

alguien portará la 10 de la Argentina

La tajante respuesta de Nico Paz ante la posibilidad de heredar la 10 de Messi en la Selección Argentina

En esa misma respuesta, Scaloni utilizó a Lionel Messi como ejemplo para explicar la importancia del funcionamiento colectivo por encima de las individualidades. “Si lo entendió el mejor jugador de la historia y necesitó de sus compañeros para ganar, ¿cómo no lo va a necesitar Nico, Franco (Mastantuono) y todos los jugadores que vengan?”, sostuvo.

Los elogios llegan en un momento particular para Paz, que empieza a ganar protagonismo en una Selección que atraviesa una nueva etapa después de la despedida de Messi. Con apenas 22 años, el futbolista nacido en Tenerife empieza a mostrar sus condiciones y aparece como uno de los nombres sobre los que Argentina puede construir parte de su futuro.

LT