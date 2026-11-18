Más allá del contundente 7-0 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, el último compromiso del 2026 dejó una carga emocional profunda para la Selección Argentina. En suelo cordobés se produjo el adiós definitivo de Walter Samuel, una pieza silenciosa pero fundamental en el engranaje del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que pone fin a una etapa de ocho años para lanzarse como entrenador principal.

El cierre de la fecha FIFA marcó también la última función del exdefensor dentro de un grupo de trabajo al que se sumó en 2018. Desde entonces, su aporte resultó clave para escribir una de las páginas más doradas de la Albiceleste, cosechando cuatro estrellas oficiales y alcanzando el reciente subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

¿Messi al cuerpo técnico de la Selección Argentina? La respuesta de Lionel Scaloni

Reconocimiento en el vestuario y lágrimas contenidas

Una vez consumado el triunfo en Córdoba, la intimidad del vestuario local fue escenario de un sentido homenaje. Ante la mirada emocionada de los futbolistas, colaboradores y auxiliares, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le entregó una plaqueta conmemorativa en agradecimiento a su trayectoria.

Visiblemente conmovido, Samuel tomó la palabra frente al grupo y dejó flores para quienes lo acompañaron en el proceso: "Fueron años espectulares. Mi familia me acompañó; quiero mandarle un fuerte abrazo porque no quiero emocionarme", confesó en declaraciones difundidas por los canales oficiales de la Asociación.

Asimismo, el exmarcador central tuvo palabras especiales para el conductor del ciclo y para los protagonistas dentro de la cancha: "Muchas gracias a Leo por darme la oportunidad, a vos (Tapia) y a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia aquí. Si llego a hacer algo en el fútbol, va a ser gracias a toda esta gente".

El legado del "Muro": táctica, pelota parada y cuatro títulos

La salida de Samuel obedece exclusivamente a una búsqueda de crecimiento profesional: tras absorber experiencia junto a Scaloni desde el inicio del proyecto, decidió dar el salto para encabezar su propio cuerpo técnico.

Durante su estadía en el predio de Ezeiza, el mundialista en 2002 y 2010 volcó toda su jerarquía europea en el diseño táctico, el estudio de los rivales y la planificación de las jugadas a balón detenido. Junto al resto del equipo de trabajo, fue artífice de la histórica ruptura de los 28 años sin títulos mayores, sumando a su vitrina como colaborador la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 en Londres, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos.

Walter Samuel, Lionel Scaloni y Pablo Aimar

La palabra de Scaloni y cómo sigue el cuerpo técnico

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Lionel Scaloni reflejó el impacto anímico que genera la partida de uno de sus laderos más estrechos, a quien definió con una palabra contundente: "irremplazable".

"Nos dio un montón, más allá de lo técnico. Es una pérdida importante; lo saludamos en el vestuario y se notó la emoción de los jugadores. Compartí muchas cosas con él, tenemos una amistad que perdura, es un amigo", expresó el técnico nacido en Pujato.

Por último, Scaloni despejó dudas respecto al futuro inmediato de su estructura de trabajo y confirmó que no sumarán un reemplazo para cubrir la vacante. De cara a los desafíos de 2027, el staff mantendrá su base intacta con Pablo Aimar y Roberto Ayala como asistentes principales, Martín Tocalli en el entrenamiento de arqueros, Matías Manna en el análisis de video y Luis Martín al frente de la preparación física.

BP