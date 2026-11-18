La Selección Argentina puso punto final a su actividad oficial del 2026 con una exhibición de buen fútbol en el estadio Mario Alberto Kempes. Tras haber alcanzado el subcampeonato mundial —cayendo en la definición frente a España— y tras haber despedido al capitán y máximo ídolo Lionel Messi, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cerró el año y se regaló una noche a puro festejo al aplastar por 7-0 a Costa Rica en su último amistoso del año.

El encuentro en suelo cordobés sirvió no solo para recuperar la sonrisa tras algunos traspiés recientes, sino también para darle pista a la renovación y observar el enorme potencial de las jóvenes figuras que empujan desde atrás.

Tres motivos para seguir soñando con una Selección Argentina de elite

Balance estadístico global: eficacia y solidez de la Scaloneta

A lo largo de los 12 meses, el combinado nacional mantuvo su habitual voracidad competitiva, traduciendo el año en números sumamente favorables tanto en el plano ofensivo como defensivo.

El desglose de la campaña 2026 arroja los siguientes registros:

Partidos jugados: 17

Victorias: 15

Derrotas: 2

Goles a favor: 53

Goles en contra: 11

Con un porcentaje de triunfos que roza el 88%, el equipo demostró que, aun transitando un año bisagra con la incursión de caras nuevas, la identidad táctica y la ambición se mantuvieron innegociables.

Argentina vs Costa Rica

Goleadores y asistidores: vigencia histórica y aparición de sangre joven

Si bien Lionel Messi volvió a liderar los rubros ofensivos, el dato más alentador pasó por la confirmación de nuevos socios en el ataque que empiezan a pedir pista como realidades indiscutibles.

Máximo goleador: Lionel Messi encabezó la tabla con 11 tantos , escoltado de cerca por Lautaro Martínez (6) y la gran aparición del año, Nico Paz (6) —quien se despachó con un doblete memorable ante los ticos.

Máximo asistidor: Nuevamente Lionel Messi se adueñó de la cima con 6 pases gol, seguido por Lautaro Martínez (4) y el mediocampista Alexis Mac Allister (3).

Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina

Regularidad y continuidad: los pulmones del mediocampo

Soportar una temporada cargada de exigencias requiere de piezas físicas confiables y con presencia perfecta. En este apartado, la columna vertebral del equipo encontró en la mitad de la cancha a sus exponentes más infatigables.

Más presencias: Alexis Mac Allister lideró la tabla de partidos disputados con 17 presentaciones sobre 17 posibles, seguido muy de cerca por la dupla dinámica compuesta por Enzo Fernández y Julián Álvarez, ambos con 15 encuentros cada uno.

Alexis Mac Allister y Enzo Fernández

Con el arco cerrado hasta la próxima ventana FIFA de 2027, la Albiceleste se marcha de vacaciones con la tranquilidad de haber cumplido con creces los objetivos y con el combustible necesario para encarar los próximos desafíos del ciclo.

BP